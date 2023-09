Захарова обвинила главу ЕК во лжи из-за слов о бомбардировках Хиросимы. Что сказала фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила во лжи председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Возмущения дипломата вызвала речь фон дер Ляйен 21 сентября, во время вручения наград Атлантического совета — аналитического центра при НАТО. Одним из лауреатов в этому году стал японский премьер-министр Фумио Кисида. По мнению Захаровой, своей речью председатель ЕК возложила трагедию Хиросимы на Россию.

«Фон дер Ляйен произнесла довольно примечательную речь. Хвалила главу японского правительства за поддержку киевского режима и борьбу с Россией. Вспомнила, что его семья родом из Хиросимы... Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова. Но фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы... на Россию», — написала Захарова у себя в Telegram.

По мнению Захаровой, слова председателя ЕК «отвратительны и опасны».

Впрочем, в оригинале речи слов о том, что Россия виновата в трагедии Хиросимы, нет.

«Это (истории выживших в ядерных бомбардировках – «Газета.Ru») было отрезвляющим началом G7, и я его никогда не забуду, особенно в то время, когда Россия вновь угрожает применить ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно — и в тени Хиросимы это непростительно. Никто лучше Японии не подготовлен к тому, чтобы предупредить нас о крайней опасности такого безрассудства», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

В оригинале ее слова о России звучат так: «especially at a time when Russia threatens to use nuclear weapons once again». Вероятно, глава Еврокомиссии оговорилась или же не уточнила, что имеет в виду возможность повторного применения ядерного оружия после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Ядерное оружие как средство защиты

Напомним, в сентябре 2022 года президент Владимир Путин говорил о возможности России «использовать все имеющиеся средства» для защиты своей территориальной целостности.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления (содержащие угрозы ядерным оружием. — «Газета.Ru») в отношении России, хочу напомнить, наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа. Мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — говорил Владимир Путин.

Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, но первой применять его не собирается, заявлял Путин.

«Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо ядерной страны, это очевидно. <...> Не собираемся этим оружием размахивать как бритвой, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть», — говорил Владимир Путин на совещании с членами Совета по правам человека в декабре прошлого года.

Напомним, Россию в контексте ядерной угрозы вспоминали и в августе этого года, на 78-й годовщине бомбардировок японских городов.

«Путь [к миру без ядерного оружия] становится еще сложнее из-за углубляющегося раскола в международном сообществе по вопросу ядерного разоружения и ядерных угроз со стороны России», — говорил тогда Фумио Кисида.