Экс-тренер «Ростова» похвалил ЦСКА за смену тренера

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью Vprognoze заявил, что приветствует назначение Марко Николича в столичный ЦСКА.

По его словам, сербский специалист способен привести команду к новым успехам.

«В «Локомотиве» он показал себя прилично. По всем показателям видно, что знающий человек, хороший специалист, который может решать серьезные задачи», — заявил Балахнин.

О том, что ЦСКА и Николич достигли соглашения, армейский клуб объявил 4 июня. 6 июня специалист заключил контракт с красно-синими. ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги занял шестое место. 3 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов, который возглавлял армейцев с 2022 года.

Николич в сезоне-2023/24 тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Команда выиграла под его руководством два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

Сербский специалист работал в московском «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что от России ждут уверенную победу над белорусами.