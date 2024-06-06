Назван российский теннисист, который может занести «Ролан Гаррос» в актив

Знаменитый отечественный теннисист, победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, а также 20-ти турниров АТР и экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» оценил выступление российских игроков в мужском одиночном разряде на «Ролан Гаррос».

«Скажут, что вышло ниже ожиданий. Не буду по кому-то конкретно, может быть. В целом ниже. Медведев, может быть, в четвертом круге не был для этого. Для него это улучшение результата на «Ролан Гаррос», так скажем. А у остальных были лучшие времена на этом турнире, а в этом году не сложилось», — считает Ольховский.

Даниил Медведев дошел дальше всех из российских мужчин в Париже, уступив в четвертом круге Алексу де Минору из Австралии в четырех партиях. При этом ранее Медведев только однажды дошел на грунтовом «Шлеме» дальше третьего раунда, сыграв в четвертьфинале «Ролан Гарроса» в 2021 году. На всех остальных «мейджорах» первая ракетка России добирался как минимум до полуфинальной стадии и выиграв US Open в 2021 году.

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