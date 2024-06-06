От России ждут уверенную победу над белорусами

Эксперт Алексей Первушин в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что сборная России должна без проблем обыгрывать сборную Белоруссии в предстоящем товарищеском матче.

По его мнению, команда Валерия Карпина на бумаге выглядит значительно сильнее своих соперников.

«Насколько я помню, последний раз мы их обыграли со счетом 4:0, поэтому Россия просто обязана обыгрывать этого соперника, несмотря на состав», — заявил Первушин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

7 июня подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч со сборной Белоруссии. Игра состоится в Минске.

Ранее Валерий Карпин заявил, что не считает сборную России фаворитом игры с Белоруссией.