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Франция выступила за мир на Украине, но с одним условием

Макрон: Франция приветствует мир на Украине, но не ценой капитуляции

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Petr David Josek/AP

Власти Франции приветствуют установление мира на Украине, но не ценой отступления Вооруженных сил страны (ВСУ). Такое мнение высказал французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

«Франция желает мира, и мы сражаемся за это с первого дня», — утверждает глава государства.

По мнению французского лидера, мир не может быть установлен ценой отступления Киева, несмотря на то, что власти республики испытывают огромное давление в связи с специальной военной операцией (СВО) России на Украине.

«Единственный мир, который мы желаем, — это мир, о котором ведут переговоры обе стороны», — подчеркнул Макрон, отметив, что это может быть осуществлено на базе дипломатических переговоров.

В заключение он пообещал привлечь тренеров для подготовки 4,5 тыс. украинских летчиков летом 2024 года.

До этого Макрон заявил о возможности применения французского вооружения для ответных действий с Украины на территории России.

Ранее Макрон анонсировал передачу французских истребителей Украине.

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