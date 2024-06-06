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Макрон допустил применение оружия Франции для ударов вглубь РФ

Макрон допустил применение оружия Франции Киевом для ответных ударов по России

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Eliot Blondet/AbacaPress.com/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности применения французского вооружения для ответных действий с Украины на территории России. В интервью телеканалам TF1 и France 2 он отметил, что Париж не одобряет использование оружия против гражданских лиц или объектов в России.

При этом Макрон добавил, что он разрешил применение французского вооружения для нейтрализации источника атаки на Украину. Глава Франции подчеркнул, что ограничения в этом вопросе зависят от действий России.

До этого США сообщили, что не намерены разрешать Украине наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю. Об этом заявил президент США Джо Байден в одном из интервью.

Агентство Associated Press, ссылаясь на американского сенатора и западного чиновника, написало, что в последние дни американское вооружение было задействовано для проведения атак на территорию России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень важными слова Владимира Путина о том, что Москва имеет право поставлять оружие в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении РФ.

Ранее в Раде впервые подтвердили удары HIMARS по Белгородской области.

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Операция на Украине
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