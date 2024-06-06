Белый дом не видит угрозы в визите российских кораблей на Кубу

Соединенные Штаты не видят угрозы своей национальной безопасности в визите отряда российских кораблей на Кубу. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

«Мы будем внимательно следить за ними... Мы не ожидаем, что это событие будет представлять угрозу нашей национальной безопасности», — заявил он.

Днем 6 июня издание Reuters писало, что Россия планирует провести военные учения в ближайшие недели и для этого перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн.

До этого Владимир Путин заявил, что власти РФ думают о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по территории России и создания проблем для нее, то Москва имеет право поставлять российское оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении Российской Федерации.

Ранее в России допустили, что Байден принимает стимуляторы перед выступлениями.