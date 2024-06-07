Пашаев предложил критикам поехать с ним в Донбасс

Бывший адвокат Эльман Пашаев ответил на обвинения в том, что он избегает участия в специальной военной операции, по словам критиков, находясь 90% времени в съемной квартире в Москве. Он предложил лидеру Общероссийского движения предпринимателей Андрею Ковалеву поехать вместе с ним в Донбасс. Об этом сообщает телеканал RTVI.

«Больной человек, внимание не обращайте. Я его приглашаю к себе на «съемную квартиру». Только пусть не забудет с собой забрать фуру памперсов. У него духа не хватит приехать к нам в ДНР, где мы бываем в дорогих «ресторанах». Ему нужен хайп, чтобы на этого придурка обращали внимание», — заявил Пашаев.

Сам Королев утверждает, что Пашаев лишь номинально числится в российском подразделении пулеметчиком, а фактически находится в Москве, продолжая вести гражданскую жизнь. Это мнение Ковалев высказал на ПМЭФ, раскритиковав участие в специальной военной операции как Пашаева, так и Алексея Блиновского.

До этого бывший адвокат Эльман Пашаев, в прошлом выступавший защитником актера Михаила Ефремова, рассказал о своем тяжелом восстановлении после ранения в зоне проведения военной спецоперации.

Ранее стало известно о проверке законности контракта мужа блогера Елены Блиновской с Минобороны.