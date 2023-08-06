В Японии вспомнили о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, но не сказали кто это сделал

В Хиросиме прошли памятные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Японии. В официальных речах никто из политиков не упомянул, что удар был нанесен вооруженными силами США. А премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ядерная угроза сейчас исходит из России. Второй год подряд на церемонию не приглашены российские и белорусские дипломаты. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Памятная церемония по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки Японии прошла в Парке мира Хиросимы. В ней приняли участие 7 тыс. человек, в том числе рекордное число дипломатических миссий — присутствовали представители 111 государств.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь»

В СМИ обратили внимание, что в своих речах никто из политиков не упомянул, что бомбардировки были предприняты США.

«Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют», — говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша, на церемонии оно было зачитано его заместителем Идзуми Накамицу.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь, — также написал Гутерриш. — Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения».

Гутерриш призвал к полному отказу от ядерного оружия. Сегодня разоружение является одной из главных целей ООН.

«Любое применение ядерного оружия неприемлемо. Мы не будем сидеть сложа руки, наблюдая, как государства, обладающие ядерным оружием, стремятся создать еще более опасное оружие. <...> Повестка дня призывает государства-члены ООН в срочном порядке подтвердить приверженность построению мира, свободного от ядерного оружия, и укрепить глобальные нормы, запрещающие его применение и распространение», — говорится в послании генсека.

По его мнению, единственный способ устранить риск — ликвидировать ядерное оружие.

Кисида обвиняет Россию

В речи премьер-министра Японии Фумио Кисиды по случаю годовщины бомбардировок была упомянута Россия, а не США.

«Путь [к миру без ядерного оружия] становится еще сложнее из-за углубляющегося раскола в международном сообществе по вопросу ядерного разоружения и ядерных угроз со стороны России», — заявил он (цитата по ТАСС).

По мнению Кисиды, именно сейчас важно придать импульс международному сообществу вернуться на путь создания «мира без ядерного оружия».

Глава японского правительства пообещал, что его страна продолжит придерживаться политики трех безъядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие.

«Я вновь приношу клятву приложить все силы для достижения мира без ядерного оружия и сохранения постоянного мира», — сказал он.

Российских дипломатов на церемонии не было

Российских (и белорусских) дипломатов на памятные мероприятиях не пригласили второй год подряд.

«Японская сторона отказалась от приглашения наших представителей. При этом мы чтим память жертв атомной бомбардировки двух японских городов, которые подвергались непростительной варварской агрессии со стороны США», — рассказали незадолго до памятной даты представители посольства РФ в Токио агентству ТАСС.

Бомбардировки Японии

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

Атака на Хиросиму состоялась 6 августа, на Нагасаки — 9 августа 1945 года. В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек. К концу 1945 года общее число погибших составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями.

На Хиросиму бомба Little Boy («Малыш») была сброшена с бомбардировщика B-29 «Enola Gay», названного в честь матери командира экипажа Пола Тиббетса. Бомба была эквивалентна по мощности 13-18 кт тротила.

На Нагасаки бомба Fat Man («Толстяк») была сброшена пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 Bockscar. Она была эквивалентна 19-21 кт тротила.

Шок от бомбардировок заставил японское правительство прекратить войну. 15 августа 1945 года Япония объявила о своей капитуляции. Акт о капитуляции, формально закончивший Вторую мировую войну, был подписан 2 сентября 1945 года.

В последующие годы тысячи японцев умирали от онкологических заболевания и лучевой болезни, вызванных последствиями атомных бомбардировок.