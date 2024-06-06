ПВО сработало над Луганском

На текущий момент в Луганске работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Как пишет ТАСС, уже было слышно два взрыва.

«Сработало наше ПВО, прозвучало два взрыва. Характер сбитых целей уточняется», — рассказали агентству в силовых структурах.

4 июня в Луганске также произошло несколько взрывов.

20 мая Пасечник заявил, что ВСУ ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. После удара возник пожар. Пасечник сообщал о пяти пострадавших, однако позже глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко назвала другую цифру — 12.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее МККК прокомментировал активизацию боевых действий в Харьковской области.