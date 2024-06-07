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В Тбилиси назвали санкции США против местных политиков ошибкой

Вице-премьер Грузии считает ошибкой персональные санкции США против Грузии

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РИА «Новости»

Введение персональных санкций против грузинских чиновников является политической ошибкой со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявила в эфире телеканала «Имеди» вице-премьер, министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани.

«Их главная цель, чтобы нация оставалась уязвимой и чтобы к власти пришел тот, кто сидит в «Вивамеде», которому если прикажут встать — встанет, когда прикажут лечь — ляжет… Я не думаю, что нация, пережившая столько всего, расстанется со своим правительством, которое ей служит и принимает на себя удары», — заявила Цулукиани.

В клинике «Вивамеди» находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По мнению Цулукиани, Вашингтон в данный момент преследует цель углубления пропасти между народом и властями Грузии.

До этого руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не пытается диктовать Тбилиси, какие принимать законы.

Таким образом представитель американского внешнеполитического ведомства прокомментировал введение визовых санкций в отношении десятков грузинских граждан, включая депутатов и членов правительства.

Ранее неправительственные организации в Грузии решили обжаловать закон об иностранных агентах в Конституционном суде страны.

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