Президент Аргентины Хавьер Милей не примет участия в саммите G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает Nacion.

«Хотя саммит G7 проходит до праздничных дат, было бы неудобно ехать, а затем возвращаться, чтобы быть в стране в эти первые в стране национальные праздники для Милея в качестве президента», — говорится в сообщении.

6 июня секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что конференция по конфликту на Украине, которая должна пройти в Швейцарии, призвана придать видимость легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

В этот же день министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией. Сийярто будет представлять свою страну на «саммите мира» по Украине в Швейцарии.

Ранее в Британии заявили, что мирный саммит Зеленского терпит крах.