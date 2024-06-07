Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Аргентины не поедет на конференцию по Украине

Nacion: Хавьер Милей не поедет в Европу на саммит G7 и конференцию по Украине

close
100%
Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей не примет участия в саммите G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает Nacion.

«Хотя саммит G7 проходит до праздничных дат, было бы неудобно ехать, а затем возвращаться, чтобы быть в стране в эти первые в стране национальные праздники для Милея в качестве президента», — говорится в сообщении.

6 июня секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что конференция по конфликту на Украине, которая должна пройти в Швейцарии, призвана придать видимость легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

В этот же день министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией. Сийярто будет представлять свою страну на «саммите мира» по Украине в Швейцарии.

Ранее в Британии заявили, что мирный саммит Зеленского терпит крах.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами