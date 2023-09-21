Байден врезался в флаг Бразилии и забыл пожать руку Луле да Силве

Президент США Джо Байден вновь привлек внимание журналистов своим странным поведением. На встрече в Нью-Йорке он не пожал руку бразильскому президенту Луису Инасиу Луле да Силве и врезался в бразильский флаг. В ходе своей речи Байден говорил путано, а после спича пожал руку только главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо. «Газета.Ru» вспомнила недавние «фейлы» 80-летнего политика.

Новый случай странного поведения президента США Джо Байдена привлек внимание журналистов. Как сообщает Daily Mail, американский лидер на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не поздоровался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

На видео видно, как Байден во время выхода на сцену задел и пошатнул бразильский флаг. После этого, отметили журналисты, он произнес «почти бессвязную речь».

«Президент США произнес бессвязную речь о своем «экономическом видении восстановления нашей экономики посередине и снизу вверх, а не сверху вниз», в то время как Лула наблюдал за этим со своего правого фланга», — говорится в тексте.

После выступления Байден пожал руку председателю Международной организации труда Гилберту Хунгбо. Когда Лула да Силва протянул ему руку, президент США бразильского коллегу просто не заметил и развернулся спиной.

Да Силва выглядел «раздосадованным» и сердито махнул рукой, говорится в публикации.

Это далеко не первый неловкий инцидент с Байденом с момента его вступления в должность в январе 2021 года. К примеру, президент США не раз падал на публике. В 2021 году Байден несколько раз упал при подъеме по трапу самолета, а в 2022 не смог удержать равновесие во время велосипедной прогулки в Рехобот-Бич, штат Делавэр. Кроме того, он споткнулся о мешок с песком на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США в Колорадо в июле 2023 года.

10 сентября Байден в ходе саммита G20 в Нью-Дели дважды не смог корректно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

«Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама», — сказал Байден.

Он попытался исправить ошибку, но вновь назвал наследного принца неправильно, поставив ударение на второй слог.

29 августа Байден во время выступления забыл имя своего министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

«Министр внутренней безопасности, парень, который устроился на эту работу, спасибо, что согласился на эту работу», — сказал американский лидер.

15 июля президент Соединенных Штатов попытался укусить ребенка перед отъездом из Финляндии, сообщил телеканал телеканал Fox News.

«Маленькая девочка, которая казалась испуганной во время этого инцидента, позже повернула голову, когда Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, попытался поцеловать ее в голову», — указано в сообщении.

На кадрах видно, что маленькая девочка, которая сидит на руках у матери, испугалась приближения Байдена и пыталась увернуться.

13 июля Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, перечисляя участников встречи представителей США и скандинавских стран, в числе которых была и глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир, оговорился, перепутав Ирландию и Исландию.

«Министр Кольбрун — дочь Ирландии, вы можете понять по этой оговорке, что я думаю о доме, дочь Исландии», — сказал Байден, исправившись.

Байден является старейшим президентом в истории страны и баллотируется на второй срок, за что неоднократно подвергался критике со стороны оппонентов. Газета The Wall Street Journal ранее опубликовала результат опроса, 73% участников которого выразили мнение, что Байден «слишком стар», чтобы идти на второй срок. При этом 36% респондентов назвали президента «умственно пригодным» для переизбрания.