Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал американский лидер.

28 июня Байдена спросили, не ослабил ли президента РФ Владимира Путина мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На это он ответил, что глава российского государства «явно проигрывает войну в Ираке».

Как передавал до этого телеканал Fox News, президент США говорил, что его администрация сохранит к 2020 году 30% всех земельных и водных ресурсов страны. Отмечалось, что в Белом доме не сразу ответили телеканалу на вопрос, какой год имел в виду Байден. Позже там уточнили, что он имел в виду 2030 год.

В мае Байден во время интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не позволить экс-президенту США Бараку Обаме выиграть очередные президентские выборы.

Ранее Байден не смог найти выход со сцены после пресс-конференции в Оттаве.