«Политика слабаков». В Германии критикуют Шольца после инцидента с Лавровым на саммите G20

Корреспондент Focus-online назвал действия Шольца и Бербок на саммите G20, когда они не пожали руку Лаврову, «политикой слабаков». По мнению журналиста, канцлер Германии и глава МИД страны неверно понимают суть дипломатии. Как отметил автор материала, немецкий лидер попытался показать, что Россия изолирована, но у него это не получилось. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Суть дипломатии

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД страны Анна Бербок проявили слабость, отказавшись поприветствовать рукопожатием российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на прошедшем в Нью-Дели саммите G20. Такое мнение выразил журналист немецкого портала Focus-online Ульрих Райц.

Как отметил корреспондент издания, немецкие официальные лица «неверно понимают суть дипломатии». По его мнению, настоящая дипломатия заключается в понимании других точек зрения.

Райц отметил, что Шольц и Бербок попытались показать степень изоляции России, но ничего не добились такими действиями, поскольку Россия вовсе не изолирована, и продолжит существовать и завтра. Райц напомнил о существовании объединения стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Указанные страны входят и в G20.

«Лично я считаю это политикой слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться», — написал корреспондент.

Вместо таких демонстративных поступков, по мнению Райца, немецкая сторона могла бы пытаться достичь взаимопонимания с Москвой для чего и нужна дипломатия.

Обоюдная неприязнь

Инцидент произошел 9 сентября. Шольц в первый день саммита, прошедшего в Индии, как написал немецкий журнал Der Spiegel, избегал взаимодействия с Лавровым: не захотел пожимать министру руку, обмениваться приветствиями.

Комментируя выступления главы МИД России в первом рабочем заседании саммита, Шольц назвал это обычным событием и выразил сомнение в том, что кто-либо из участников саммита воспринял выступление российского министра всерьез.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывал мнение, что Шольц утратил возможность стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. По мнению представителя Кремля, Шольц выбрал движение в фарватере тех решений, которые принимают Соединенные Штаты Америки, даже в ущерб себе и гражданам собственной страны.

Была агрессия, а стала война

Саммит G20 длился два дня: 9 и 10 сентября. Во встрече, прошедшей в очном формате, участвовали представители Австралии, Аргентины, Бразилии Великобритании, Германии, Европейского союза, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Мексики, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, Республики Корея, ЮАР, Японии. Среди приглашенных стран — Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Россию представлял глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

На этой неделе британский журнал Spiked написал, что далеко не все участники встречи поддержали критику России из-за конфликта на Украине. В связи с этим финальное соглашение сформулировали в более нейтральном ключе по отношению к Москве. С аналогичной характеристикой вышел материал газеты The Financial Times. Как написали в издании, лидеры стран G20 не пришли к единому мнению по поводу осуждения вторжения России на Украину. Например, Китай отклонил формулировку, обвиняющую Москву в конфликте, что подчеркнуло отсутствие общего консенсуса по поддержке Киева.

В декларации саммита говорится только о «войне на Украине». Эта формулировка не понравилась союзникам Украины, поскольку она предполагает, что обе стороны в равной степени участвуют в конфликте. Газета назвала это заявление ударом для Запада, который весь последний год пытался убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину.

Для сравнения в декларации по итогам предыдущего саммита G20 в Индонезии (состоялся в ноябре 2022 года) говорилось об «агрессии Российской Федерации против Украины».