Кадыров прогулялся под дождем на фоне слухов о коме и смерти

Рамзан Кадыров опубликовал видео своей прогулки под дождем. До этого украинские СМИ и чеченские оппозиционеры заявляли, что он «находится в коме» или даже «умер». Что известно о слухах про «тяжелое состояние» главы Чечни и как их опровергают – в материале «Газеты.Ru».

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне сообщений о проблемах со здоровьем опубликовал в Telegram-канале видео своей прогулки под дождем.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», – написал он.

Слухи о болезни Кадырова начали распространяться 15 сентября. Чеченский оппозиционный Telegram-канал NIYSO заявил, что глава республики «находится в коме». Затем украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на неназванные источники в чеченской диаспоре сообщило, что он якобы пребывает в коме «уже несколько дней» и был доставлен самолетом в Москву, где врачи «ничем не смогли помочь».

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в беседе с «Обозревателем» также утверждал, что у Киева «есть информация» о якобы тяжелом состоянии Кадырова. При этом Юсов заявлял, что «речь идет не о ранениях», а о «системных проблемах со здоровьем», добавив, что детали нуждаются в уточнениях.

15 сентября кадры с Кадыровым также публиковал его помощник Умар Даудов: на видео запечатлена их совместная вечерняя прогулка, при этом Кадыров снят со спины, на записи также присутствует логотип Telegram-канала главы Чечни. В тот же день Даудов опубликовал фотографии, на которых Кадыров сидит за накрытым столом. Дата съемки не указана.

17 сентября украинские СМИ Online.ua и ТСН заявили о «смерти» главы Чечни, в своих публикациях они ссылаются на пост чеченского активиста и правозащитника Абубакара Янгулбаева в Telegram-канале.

В конце августа Министерство внутренних дел России объявило Янгулбаева в розыск «по статье УК». Его брат Ибрагим также находится в розыске, а мать Зарема Мусаева приговорена к сроку в колонии-поселении за «нападение на следователя» и «мошенничество» – в сентябре суд сократил ее срок с 5,5 до 5 лет. По заявлению директора ЧГТРК «Грозный» Чингиза Ахмадова, семья может быть связана с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT (движение «Адат» с 2022 года внесено Минюстом в список экстремистских).

Предыдущие слухи о болезни

Летом текущего года в социальных сетях также распространялась информация о том, что глава Чечни якобы находится при смерти. Тогда же появилась информация об «исчезновении» депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне проведения военной операции на Украине.

На фоне этих слухов Кадыров и Делимханов провели совместный прямой эфир в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где продемонстрировали экран телефона, на котором видны дата и время — 20:47, 2 июля.

На следующий день после эфира глава республики взял третий с начала года оплачиваемый отпуск – до этого он уходил в него в январе и в апреле.

«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 3 июля 2023 года», – говорилось в распоряжении Кадырова, которое было опубликовано на сайте чеченского правительства.

«Бессрочный отпуск» Кадырова

3 сентября 2022 года глава Чечни в своем Telegram-канале заявил о планах уйти в «бессрочный и длинный отпуск». Он пояснил, что является «долгожителем» среди действующих глав российский субъектов и считает, что «засиделся».

Спустя три дня он отказался от своих планов, написав, что «не такой уж» он «долгожитель», так как занимает свой пост 15 лет, а «прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет». Кадыров объявил, что намерен этот рекорд побить. Он также подчеркнул, что «просто так уйти не имеет права», так как народ доверил ему руководство республикой.

«Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», – сказал Кадыров.