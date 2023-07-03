«Долго жить мы все равно не хотим». Кадыров вышел в прямой эфир с Делимхановым после слухов о болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей болезни. 2 июля он вышел в прямой эфир в соцсетях вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который якобы исчез после сообщений о ранении в зоне спецоперации на Украине. При этом парламентарий показал дату на телефоне «специально для тех, кто не верит и распространяет сплетни», а чеченский лидер заявил, что они будут жить «коротко, но достойно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир на своей странице в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Чеченский лидер опроверг слухи о своей болезни:

«Мы живем потихоньку. Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — заявил Кадыров.

В свою очередь Делимханов показал на телефоне дату 2 июля, — по его словам, «специально для тех, кто не верит и распространяет сплетни».

«Дальше будем продолжать выполнять поставленные задачи. А всем шайтанам и сплетникам хотим сказать: Ахмат — сила», — отметил парламентарий.

До этого в социальных сетях появились утверждения о том, что глава Чечни якобы находится при смерти. Также распространилась информация, что Делимханов исчез после сообщений о ранении в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Жив и здоров»

Данные о ранении принимающего участие в спецоперации Делимханова впервые появились 14 июня. Некоторые украинские Telegram-каналы распространили не подтвержденную доказательствами информацию о его гибели.

Утверждалось, что кортеж Делимханова якобы был обстрелян украинскими Силами специальных операций в Приморске Запорожской области.

Кадыров тогда заявил, что Делимханов не выходит на связь, и в шутку пообещал украинской разведке «щедрое вознаграждение» за сведения о парламентарии:

«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. <...> На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата», — сказал Кадыров.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с Делимхановым все в порядке. «Жив и здоров. Желает здоровья нам», — проинформировал он.

Карьера Делимханова

Парламентарий, как утверждают некоторые СМИ, является двоюродным братом Рамзана Кадырова. Во второй половине 1990-х годов Делимханов был водителем чеченского полевого командира Салмана Радуева. С началом Второй Чеченской войны в 1999 году он оказался среди чеченцев, перешедших на сторону федеральных сил.

В 2006 году стал зампредом правительства Чеченской республики, а в 2007-м был впервые избран в Госдуму, где с июня 2022 года занимает пост первого зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции.