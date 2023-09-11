Участникам спецоперации компенсируют военные пенсии. Что это значит и кого коснется?

Получателям военных пенсий по выслуге лет, участвующим в боевых действиях на Украине, полностью компенсируют пенсионные выплаты. По закону, их приостанавливают, когда пенсионер возвращается на военную службу. Детали нового президентского указа – в материале «Газеты.Ru».

Военные пенсионеры, участвующие в специальной операции на Украине, получат полную компенсацию пенсии в дополнение к другим выплатам. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

По действующему законодательству, выплата военной пенсии приостанавливается, если ее получатель вновь поступает на службу в Вооруженные силы или правоохранительные органы. Новые правила вводят ежемесячную «компенсационную выплату» для тех, кто получал пенсию по выслуге лет, но заключил контракт или был мобилизован в период проведения спецоперации.

Действие указа распространяется на военных пенсионеров, заключивших контракт с 24 февраля 2022 года или мобилизованных с 21 сентября того же года.

Размер компенсации составит 100% пенсии за выслугу лет, которую пенсионер получал на момент приостановки ее выплаты, с учетом индексации и ежемесячной доплаты.

Порядок выплаты предстоит определить правительству, оно же должно обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением указа. Норма вступает в силу со дня опубликования, 11 сентября.

В Совете по правам человека при президенте РФ прокомментировали указ главы государства, напомнив, что руководитель СПЧ Валерий Фадеев ранее просил правительство исключить призыв по мобилизации из числа оснований для приостановки выплаты военных пенсий.

«Мы просили об этом. И не только мы поднимали этот вопрос. И вот он уже оперативно решен», – заявил Фадеев.

Военные пенсии и кто их получает

В России существует три вида военных пенсий: за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В новом президентском указе речь идет о первой категории.

Как говорится на сайте Минобороны России, пенсию за выслугу лет получают контрактники, чей срок службы на момент увольнения составляет 20 лет и более – для них размер выплаты составляет 50% денежного довольствия, за каждый год выслуги сверх 20 лет добавляется еще по 3%, но суммарный размер пенсии не может превышать 85% денежного довольствия.

Также пенсию по выслуге лет получают контрактные служащие, уволенные из Вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста, по состоянию здоровья или из-за «организационно-штатных мероприятий».

В этом случае для получения пенсии военнослужащему на момент увольнения должно быть не менее 45 лет, его трудовой стаж должен составлять от 25 лет, из которых не менее половины – военная служба. Размер пенсии также равен 50% денежного довольствия, а за каждый год стажа сверх 25 лет он увеличивается на 1%.

Пенсию по инвалидности получают военнослужащие-контрактники, ставшие инвалидами из-за военной травмы или заболевания, полученного в период службы, а пенсия по потере кормильца выплачивается нетрудоспособным родственникам военных. Также существуют ежемесячные компенсации вреда здоровью.

В июле текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о пересчете военных пенсий для участников спецоперации. В соответствии с документом, те, кто заключил контракт на службу в период СВО, после окончания этой службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа.