После ноты протеста МИД РФ из-за «недружественных шагов» Еревана в Армении освободили пророссийского блогера

В МИД России из-за «серии недружественных шагов» Еревана вызвали армянского посла в Москве Вагаршака Арутюняна. Ему вручили ноту протеста. Дипломату также была высказана «озабоченность задержанием» пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Вскоре после этого армянский СК сообщил об их освобождении. Бадалян рассказал, что ему дали понять, что он стал «слишком много говорить».

Посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД России из-за «серии недружественных шагов» со стороны Еревана, проинформировали в дипломатическом ведомстве РФ.

«Руководство республики в последние дни предприняло серию недружественных шагов: запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), поездка в Киев супруги премьер-министра страны с целью передачи гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведение на армянской территории военных учений с участием США», — поясняется в сообщении.

Арутюняну также передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и министерства в целом. Отдельно до Еревана доведена «озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера М. Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения А. Геворкяна».

«Одновременно в Москве твердо исходят из того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены <...>. Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации», — подытожили в министерстве.

В обращении к участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване 8 сентября Захарова заявила, что в инфополе Армении преобладает тенденция на распространение «однобокой и негативной информации о Российской Федерации»:

«Давайте говорить о проблемах открыто. Считаем недопустимым попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России по всех бедах армянского народа».

Задержание Бадаляна и Геворкяна она ранее называла «провокацией», направленной на срыв медиафорума. По ее словам, антироссийская пропаганда продвигается Западом через финансируемые НПО, экспертов и гранты.

За что задержали Бадаляна и Геворкяна

Пророссийского блогера Мику Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Ашота Геворкяна задержали вечером 6 сентября в армянском городе Горис. Было возбуждено дело о незаконном приобретении, хранении и уничтожении оружия и боеприпасов жителем села Веришен Горисской общины. По нему задержали еще пять человек.

Адвокат Геворкяна Лиана Григорян сочла задержание своего подзащитного недоразумением.

«Я считаю задержание недоразумением, так как найденное в машине оружие не принадлежит ни Геворкяну, ни Бадаляну», — объяснила юрист.

Она связала задержание с проводимыми процессуальными действиями.

Вечером 8 сентября СК Армении сообщил, что Бадалян и Геворкян освобождены из-под стражи. Как установили следователи, некто из вовлеченных в незаконный оборот оружия положил пакет с оружием в багажник машины Геворкяна, не сообщив ему о содержимом.

«Слишком много стал говорить»

По информации Sputnik Армения, Геворкян отправился в регион Сюник, чтобы подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта «Мы», рассказывающем о жизни в приграничных районах.

«Если говорить откровенно, то я оказался не в то время не в том месте. Но все это было использовано, чтобы довольно открыто передать очень четкий месседж, что я слишком много стал говорить», — сказал Бадалян «Известиям» после освобождения.

Бадалян до этого активно критиковал премьер-министра страны Никола Пашиняна, пришедшего к власти в 2018 году, а также заявлял о вмешательстве Запада в политику Еревана. Блогер утверждал, что верхушка власти «долго маскировались под друзей России», «но сегодня маски спадают».

«Приход к власти Пашиняна, 44-дневная война 2020 года — все это делается с целью того, чтобы вывести Россию из Армении, с Южного Кавказа», — подчеркивал Бадалян в недавнем видео.

Блогер возглавляет оппозиционное движение «Азатагрум», принимал активное участие в протестных акциях в Армении весной 2023 года.

Обострение отношений Москвы и Еревана

Ситуация с задержанием блогера и журналиста произошла на фоне обострения отношений между Москвой и Ереваном: в январе Армения отказалась от учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023» с участием российской стороны, посчитав «нецелесообразным» их проведение «по крайней мере в этом году». На этой неделе с должности постоянного председателя страны в организации был отозван Виктор Биягов, после чего стало известно о намерении провести совместные армяно-американские военные учения.

Кроме того, РФ запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС. Этот международный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ и уполномоченного по правам ребенка, обвинив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». 24 марта армянский Конституционный суд признал международный договор соответствующим Основному закону страны.

3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью La Repubblica заявил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, несмотря на обещания. Кроме того, Москва уже давно отдаляется от Южного Кавказа. Он также назвал ошибкой зависимость Армении от РФ в сфере безопасности.