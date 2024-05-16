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Минфин США дополнил антироссийский санкционный список

США ввели санкции против двух россиян и трех компаний в РФ из-за связей с КНДР

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Global Look Press

Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух россиян и трех компаний из России за то, что они якобы участвуют в военно-техническом сотрудничестве между РФ и Северной Кореей. Об этом пишет ТАСС.

«За содействие передаче вооружений между Россией и КНДР», — такая причина указана в заявлении Минфина.

В санкционный список попали предприниматель Рафаэль Газарян и якобы связанные с ним компании «Транс капитал» и «Рафорт». Также в перечень рестрикций внесены Алексей Буднев и якобы принадлежащая ему фирма «Технология».

16 мая стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готова пойти на сделку с ранее попавшим под американские санкции израильским миллиардером Даном Гертлером, который владеет разработками редкоземельных элементов в Демократической Республике Конго. Снятие санкционных ограничений, по мнению администрации, обеспечит США большие поставки кобальта, необходимого для производства аккумуляторов электромобилей.

14 мая США внесли в санкционный список российского предпринимателя Дмитрия Белоглазова, а также три юридических лица из России: акционерное общество «Илиадис», компанию «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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