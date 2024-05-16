В одном из сел Тюменской области из-за паводка пробило земляную насыпь

В селе Большой Карагай Вагайского района Тюменской области из-за сильного паводка разрушилась земляная насыпь. Об этом заявил глава района Сергей Сидоренко, чьи слова приводит информационный центр регионального правительства в Telegram.

«Произошел прорыв земляной насыпи», — сказал он.

Согласно информации Сидоренко, вода продолжает прибывать, в связи с чем продлевается эвакуация местного населения, проживающего в зоне риска подтопления. Их с помощью спецтранспорта вывозят в пункт временного размещения (ПВР), обустроенный в школе соседнего села Дубровное. На данный момент в ПВР находятся 13 человек, включая двух несовершеннолетних. Глава района настоятельно призывает местных жителей собрать документы, важные вещи и на время покинуть участок затопления.

Перед этим в тюменском селе Большой Карагай из-за сильного паводка пробило дамбу.

Ранее главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область из-за паводка.