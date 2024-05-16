Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном из сел Тюменской области из-за паводка пробило земляную насыпь

В тюменском селе Большой Карагай прорвало земляную насыпь, идет эвакуация

В селе Большой Карагай Вагайского района Тюменской области из-за сильного паводка разрушилась земляная насыпь. Об этом заявил глава района Сергей Сидоренко, чьи слова приводит информационный центр регионального правительства в Telegram.

«Произошел прорыв земляной насыпи», — сказал он.

Согласно информации Сидоренко, вода продолжает прибывать, в связи с чем продлевается эвакуация местного населения, проживающего в зоне риска подтопления. Их с помощью спецтранспорта вывозят в пункт временного размещения (ПВР), обустроенный в школе соседнего села Дубровное. На данный момент в ПВР находятся 13 человек, включая двух несовершеннолетних. Глава района настоятельно призывает местных жителей собрать документы, важные вещи и на время покинуть участок затопления.

Перед этим в тюменском селе Большой Карагай из-за сильного паводка пробило дамбу.

Ранее главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область из-за паводка.

Все новости на тему:
Паводок в Тюменской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами