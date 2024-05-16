Звезда «Папиных дочек» пропал без вести: «Недавно его ограбили»

Мать актера «Папиных дочек» Андрея Светлова Татьяна заявила, что не может найти сына с 12 мая. Ее слова передает ИА Регнум.

«Он поехал в город Климовск, он там подрабатывал в строительной фирме, с 9-го по 12-е число он находился в Климовске. Телефона у него с собой не было, потому что его недавно ограбили», — рассказала 83-летняя женщина.

Родительница отметила, что сын связывался с ней 12 мая. Светлов сообщил тогда, что собирается поехать за заработанными на стройке деньгами, и потом мать потеряла с ним связь. Женщина обратилась в полицию спустя два дня после пропажи сына. В правоохранительных органах заявили, что не нашли никого похожего по описанию в больницах и среди попавших в происшествия.

«Знаю, что он точно должен был выйти из метро «Дмитрия Донского», думаю, оттуда и стоит искать, может, он на камеры попал где-то», — заявила Светлова.

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