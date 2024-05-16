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Ученые открыли семейство микробов с высоким потенциалом для создания лекарств

Chem: бактерии Pendulisporaceae производят молекулы, подавляющие вирусы и грибки

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Unsplash

Немецкие ученые из Института фармацевтических исследований имени Гельмгольца открыли новое семейство бактерий, обладающих высоким потенциалом для производства лекарственных препаратов. Исследование опубликовано в научном журнале Chem.

Обнаруженные микроорганизмы под названием Pendulisporaceae относятся к отряду миксобактерий. Их штаммы выделили из образцов почвы, собранных в Замбии и на Филиппинах. Pendulisporaceae морфологически отличаются от всех ранее известных миксобактерий и характеризуются поведением спорообразования, которое исследователи ранее знали у другого рода бактерий, стрептомицетов.

Используя генетический анализ, исследователи обнаружили, что новое бактериальное семейство обладает огромным потенциалом для производства натуральных активных веществ, применяемых в фармацевтике.

Микробиологам уже удалось выделить из микробов молекулы, которые продемонстрировали эффективность в борьбе с бактериальными и грибковыми патогенами, а также оказались способны подавлять некоторые вирусы.

Ранее ученые нашли в сточных водах вирус, уничтожающий одного из самых опасных паразитов в мире.

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