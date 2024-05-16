В Ленобласти 85-летняя пенсионерка ушла на службу в храм и не вернулась домой

В Ленобласти волонтеры ищут женщину, которая не вернулась домой после встречи со знакомой. Об этом сообщает 47news.ru.

По словам сына пропавшей, россиянка отправилась на службу в храм в поселок при железнодорожной станции Пери. Среди ехавших в поезде людей она нашла знакомую женщину, которая предложила пройти пешком, через деревню и лес. Так как петербурженка была пожилой, она не успевала за попутчицей. Им обеим предстояло пройти до храма три километра.

В результате женщина так и не появилась на службе. Ее не могут найти уже две недели. Как сообщают волонтеры, у петербурженки седые волосы, она худощавого телосложения. В день пропажи на ней было серое пальто и черные ботинки. Предположительно, с собой была черная сумка.

До этого в Ульяновской области нашли школьницу, которая ушла из дома. Ее обнаружили в овраге лесного массива, в 17 километрах от места, где ее видели в последний раз. Состояние пострадавшей оценивают как тяжелое.

Ранее мужчину, пропавшего подростком 26 лет назад, нашли в загоне у соседа.