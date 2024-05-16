Чемпионка мира по художественной гимнастике прогулялась босиком по пляжу

Чемпионка мира 2021 года по художественной гимнастике в упражнении с лентой Алина Горносько опубликовала в своих социальных сетях новый пост.

22-летняя спортсменка показала подписчикам, как прогуливается в летнем платье по песчаному берегу одного из пляжей.

На Олимпийских играх 2020 года Горносько выиграла бронзовую медаль в личном многоборье.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта 2022 года из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года запрет был снят, и белорусские спортсменки стали выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Российские гимнастки продолжили выступать на внутренних стартах.

Ранее российская гимнастка выложила фото с голым пупком.