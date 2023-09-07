«Еще одна провокация»: в Армении задержан пророссийский блогер, раскритиковавший Пашиняна

СК Армении заявил о задержании по делу о незаконном обороте оружия пророссийского блогера Мику Бадаляна и обозревателя «Sputnik» Ашота Геворкяна. Двумя днями ранее блогер раскритиковал власти Армении за антироссийские взгляды. В МИД РФ допустили, что задержание является провокацией «тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран».

Пресс-секретарь армянского Следственного комитета Гор Абрамян сообщил о задержании в городе Горис пророссийски настроенного блогера и активиста Мики Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом проинформировал «Интерфакс».

По словам представителя СК, в рамках этого дела 6 и 7 сентября были задержаны и другие пять человек. Это произошло в Сюниской области на юге Армении.

«Они задержаны на основе обоснованного подозрения в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности и переданного в Следственный комитет, в соответствии с ч.2 ст.335 УК Армении (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств, предметов)», — заявил Абрамян.

В настоящее время задержанные находятся в СК, проводятся необходимые следственные процедуры.

МИД РФ заподозрил провокацию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новость о задержании провокацией и намекнула, что ее могли устроить с подачи стран Запада:

«Не исключаю, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги».

Дипломат напомнила о словах армянского премьера, который заявлял, что в стране «защищено право на выражение мнения даже для фейков».

«Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом «свобода слова — абсолютное право каждого», будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации», — написала представитель МИД РФ.

В российском посольстве в Армении выразили обеспокоенность ситуацией с задержанием Бадаляна и Геворкяна и сообщили, что следят за развитием событий:

«Посольству известно о задержании пророссийского блогера и активиста М. Бадаляна и обозревателя агентства Sputnik Армения А. Геворкяна. Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации».

Похищение в Армении

Об исчезновении Бадаляна вечером 7 сентября сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Руководитель ведомства со ссылкой на сообщение «добрых друзей в Ереване» написал тогда, что блогера похитили 6 сентября в Горисе неизвестные люди в масках. Свидетелем, по его словам, был священник Армянской церкви.

Как рассказал Примаков, последний раз Бадалян появлялся на публике 5 сентября. Он выступил с критикой Пашиняна в авторской программе Примакова «Починяем примус» на радио Sputnik. В частности блогер обвинил руководство Армении в антироссийской позиции. Примаков выразил надежду, что исчезновение блогера не связано с выступлением в программе на радио.

О задержании Геворкяна сообщило и «Sputnik Армения». По данным агентства, перед задержанием обозреватель отправился в армянский регион Сюник, где планировал подготовить материалы для авторского проекта о жизни в приграничных районах.

Бадалян, как отметило «Sputnik Армения», с мая по июль находился под арестом по обвинению в распространении ложной информации о готовящихся в Ереване терактах. Он вышел под залог.

Ситуация с задержанием блогера и журналиста произошла на фоне обострения отношений между Москвой и Ереваном: в январе Армения отказалась от учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023» с участием российской стороны, посчитав «нецелесообразным» их проведение «по крайней мере в этом году». На этой неделе с должности постоянного председателя страны в организации был отозван Виктор Биягов, после чего стало известно о намерении провести совместные армяно-американские военные учения. Кроме того, РФ запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС. Этот международный суд ранее выдал ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена, обвинив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью La Repubblica заявил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, несмотря на обещания. Кроме того, Москва уже давно отдаляется от Южного Кавказа. Он также назвал ошибкой зависимость Армении от РФ в сфере безопасности.