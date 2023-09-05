«Риторика на грани хамства»: Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС, сообщила представитель МИД Мария Захарова. Ереван запустил процесс ратификации документа в конце прошлого года до того, как международный суд выдал ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена, обвинив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». «Газета.Ru» рассказывает об этом и других тревожных сигналах в отношениях Москвы и Еревана.

Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации парламентом страны Римского статута Международного уголовного суда, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», — заявила дипломат.

1 сентября кабмин Армении направил Римский статут МУС в парламент для ратификации.

Римский статут МУС Международный уголовный суд (МУС) создан на основе интернационального договора 1998 года. Он называется Римский статут. Работа над документом продолжалась с 9 декабря 1948 года до 17 июля 1998 года, когда в столице Италии прошла итоговая дипломатическая конференция, посвященная завершению проекта. Читать дальше

Ереван подписал Римский статут в 1999 году, но не придал ему юридической силы. Конституционный суд страны в 2004 году признал договор противоречащим основному закону.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которых обвиняют в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Москва в ответ заявила, что юрисдикция МУС на РФ не распространяется.

Реакция Москвы

Захарова отреагировала и на недавние заявления премьера Армении о роли России в разрешении ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Она назвала их «неприемлемыми».

«Риторика с попытками обвинить Россию, в частности со стороны Еревана, неприемлема, потому что бьет по людям, которым нужна помощь...

Подобные заявления портят все дело и не идут на пользу главной задаче — помощь людям», — заметила дипломат.

Она призвала «сделать все, чтобы улучшить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и минимизировать страдания населения».

По словам Захаровой, представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства» по ситуации с Лачинским коридором.

«Я понимаю, что там, наверное, и роли у всех расписаны, кто что заявляет и кто как это говорит, но все-таки я уверена, что это не красит людей, которые представляют армянское общество, — использовать какие-то подобные выражения. А мы их видим и слышим в последнее время немало», — сказала она.

При этом, по ее словам, есть все возможности для разговора «на хорошем политическом уровне».

3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью La Repubblica заявил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, несмотря на обещания. Кроме того, Москва уже давно отдаляется от Южного Кавказа. Он также назвал ошибкой зависимость Армении от РФ в сфере безопасности.

Отзыв постпреда ОДКБ

Армения вместе с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ее члены договорились защищать друг друга в случае нарушения сферы безопасности.

5 сентября Армения отозвала Виктора Биягова с должности постоянного председателя в Организации Договора о коллективной безопасности.

«Основываясь на предложении премьер-министра, в соответствии со статьями Конституции и законе о дипломатической службе, отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ», — говорится в указе президента страны Ваагна Хачатуряна.

Другими указами главы государства Биягов назначен армянским послом в Нидерландах и постпредом республики в Организации по запрещению химического оружия.

В ноябре 2022 года Ереван отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. В январе этого года Армения не стала проводить у себя учения организации, сославшись на их нецелесообразность. В мае Пашинян заявил, что, если Ереван окончательно признает ОДКБ «недееспособной структурой», то примет решение о выходе из ее состава.