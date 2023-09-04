«В Москве крайне недовольны»: Россия отрегировала на критику премьера Армении в свой адрес

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время парада Победы на Красной площади в Москве, 9 мая 2023 года

В Москве остались недовольны словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о зависимости от России в сфере безопасности. По словам дипломатического источника, недавнее интервью политика газете La Repubblica содержало «неприемлемые по тону и содержанию» заявления, а сам Пашинян попытался переложить ответственность «за собственные просчеты и ошибки» на РФ.

Российские власти посчитали неприемлемыми заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о зависимости от РФ, сообщает ТАСС.

«В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки», — рассказал дипломатический источник.

Он выразил уверенность, что Россию хотят «искусственно» вытеснить с Южного Кавказа, а Армению используют как средство для реализации такого плана.

Тем не менее, на данный момент Москва остается ближайшим другом и соседом Еревана, а отношения между странами рассматриваются как равноправное эффективное партнерство, подчеркнул источник.

Камень преткновения

Дипломат назвал ложным тезис о том, что «карабахский конфликт никогда не был территориальным спором между Ереваном и Баку».

«Корень противостояния — вопрос о статусе бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР», — заявил он.

По мнению источника, в 2020 году конфликт между между ВС Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой стал следствием «необдуманных и провокационных шагов» армянских властей.

«Это в значительной степени обесценило договоренности, достигнутые сторонами по линии Минской группы ОБСЕ. Если бы не вмешательство России и лично президента Владимира Путина, итоги боевых действий были бы еще более плачевными», — считает он.

Диписточник назвал несостоятельными и слова Пашиняна о якобы полном безразличии РФ к «агрессии Азербайджана против Армении».

«Основной путь для урегулирования армяно-азербайджанских противоречий — реализация трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которая неприемлемо затянулась отнюдь не по вине России», — сказал он.

В Москве также полагают, что Ереван «не в полной мере использует потенциал ОДКБ», а заявления о некоем кризисе в организации «выглядят как политиканство».

«Урегулированию сложной гуманитарной ситуации вокруг Нагорного Карабаха не помогает самоустраненность Армении. Мегафонная дипломатия не способна заменить практическую работу в треугольнике Баку-Степанакерт-Ереван», — подытожил дипломат.

«Горькие плоды» зависимости от РФ

Накануне Пашинян дал интервью итальянской газете La Repubblica, в котором назвал ошибкой зависимость от России в сфере безопасности, «горькие плоды» которой пришлось вкусить стране. Еревану не стоило рассчитывать на одну только Москву при выстраивании стратегической безопасности, подчеркнул он.

«Когда наступает момент, что кто-то должен обеспечить нашу безопасность, выясняется, что кто-то либо не хочет, либо не может обеспечить нашу безопасность», — сказал политик.

В связи с этим данный момент Еревану приходится диверсифицировать свою стратегию безопасности, подчеркнул Пашинян.

«На сегодняшний день в Нагорном Карабахе ситуацию контролируют избранные представители. Там также [есть] и российские миротворцы. Но вопрос в другом.

Если Армения и Азербайджан взаимно не признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации, то это означает, что мира никогда не будет», — отметил Пашинян.

Он добавил, что что в мирном договоре обязательно должен присутствовать пункт с гарантией прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, иначе соглашение не будет подписано.

«Россия отдаляется от Южного Кавказа»

Пашинян также выразил мнение, что РФ отдаляется от Южного Кавказа.

«Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», — цитирует политика La Repubblica.

Премьер подчеркнул, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, хотя должны это делать.

«Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль», — указал он.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению перекрыта с 12 декабря 2022 года, Баку официально установил КПП на границе с Арменией. Население Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста.