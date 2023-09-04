«Россия не может или не хочет»: Пашинян назвал ошибкой зависимость Армении от РФ в сфере безопасности

Премьер Никол Пашинян заявил, что Армении не стоило рассчитывать только на Россию в сфере безопасности. РФ сама нуждается в вооружении и сейчас не может обеспечить потребности страны, которая уже «вкусила горькие плоды» своей ошибки. По словам политика, Москва отдаляется от региона, что, возможно, приведет к тому, что однажды в Армении «могут проснуться и увидеть», что России больше здесь нет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что зависимость Еревана от Москвы в сфере безопасности ошибочна.

«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе, по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности.

То есть, этот пример показывает нам, что зависимость в сфере безопасности от одного места является стратегической ошибкой», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, сейчас Ереван пытается диверсифицировать свою политику в сфере безопасности.

Претензии Еревана к Москве

Политик утверждает, что РФ отдаляется от региона.

«Поскольку, когда наступает момент, что кто-то должен обеспечить нашу безопасность, выясняется, что кто-то либо не хочет, либо не может обеспечить нашу безопасность», — поделился соображениями Пашинян.

Он добавил, что российские миротворческие силы, которые должны обеспечивать безопасность мирного населения, не выполняют свою миссию, закрепленную трехсторонним заявлением лидеров Армении, России и Азербайджана. Он заметил, что это является поводом для «серьезного беспокойства». Армянский премьер сказал о том, что под контролем российских миротворцев должен быть Лачинский коридор, однако этого не происходит.

«Почему? Могут быть две причины: или Россия не может контролировать Лачинский коридор, или не хочет. Обе причины проблематичны. <...>

Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам. Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», — заявил Пашинян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время одного из брифингов высказывался по поводу претензий Еревана: он не согласился с доводами Пашиняна и подчеркнул, что российские миротворцы действуют в строгом соответствии с документами и делают все возможное для обеспечения порядка в Лачинском коридоре.

Критика Армении в адрес ОДКБ

Армения вместе с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ее члены договорились защищать друг друга в случае нарушения сферы безопасности.

В ноябре 2022 года Ереван отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Согласно ст. 3 Устава ОДКБ, для защиты на коллективной основе территориальной целостности государств-членов приоритет отдается политическим средствам. Поэтому Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года», — заявил Пашинян.

Он призвал доработать документ.

В январе этого года Армения не стала проводить у себя учения ОДКБ, сославшись на их нецелесообразность.

«Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся», — проинформировал Пашинян.

Кроме того, он допустил, что Армения может выйти из ОДКБ или приостановить свое участие в организации, передает 168.am.

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. <...> Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ», — заявил премьер.

Он уточнил, что организация проигнорировала просьбу властей страны прислать мониторинговую группу.

На Украине Армения — не союзник России

Армения не является союзником России в конфликте на Украине, подчеркнул Пашинян в разговоре с CNN Prima News. По его словам, позиция по отношению к конфликту напрямую влияет на все взаимоотношения Еревана, поэтому его восприятие вызывает обеспокоенность. Он добавил, что его страна не может позволить себе быть вовлеченной в решение других проблем.

Армянский премьер уточнил, что на Западе считают страну союзницей РФ, в то время как в Москве видят, что Ереван не поддерживает военные действия на Украине.

«Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, следовательно, мы уязвимы», — сделал вывод Пашинян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал, что в Кремле знают об «определенных нюансах» в отношении Армении к конфликту на Украине. Несмотря на это, Москва продолжит развивать союзнические отношения с Ереваном.

«Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины. Мы их учитываем, мы их знаем. Но, безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией», — заверил Песков.