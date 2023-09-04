«Россия не может или не хочет»: Пашинян назвал ошибкой зависимость Армении от РФ в сфере безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что зависимость Еревана от Москвы в сфере безопасности ошибочна.
«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе, по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности.
То есть, этот пример показывает нам, что зависимость в сфере безопасности от одного места является стратегической ошибкой», — сказал Пашинян.
По словам премьер-министра, сейчас Ереван пытается диверсифицировать свою политику в сфере безопасности.
Претензии Еревана к Москве
Политик утверждает, что РФ отдаляется от региона.
«Поскольку, когда наступает момент, что кто-то должен обеспечить нашу безопасность, выясняется, что кто-то либо не хочет, либо не может обеспечить нашу безопасность», — поделился соображениями Пашинян.
Он добавил, что российские миротворческие силы, которые должны обеспечивать безопасность мирного населения, не выполняют свою миссию, закрепленную трехсторонним заявлением лидеров Армении, России и Азербайджана. Он заметил, что это является поводом для «серьезного беспокойства». Армянский премьер сказал о том, что под контролем российских миротворцев должен быть Лачинский коридор, однако этого не происходит.
«Почему? Могут быть две причины: или Россия не может контролировать Лачинский коридор, или не хочет. Обе причины проблематичны. <...>
Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам. Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», — заявил Пашинян.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время одного из брифингов высказывался по поводу претензий Еревана: он не согласился с доводами Пашиняна и подчеркнул, что российские миротворцы действуют в строгом соответствии с документами и делают все возможное для обеспечения порядка в Лачинском коридоре.
Критика Армении в адрес ОДКБ
Армения вместе с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ее члены договорились защищать друг друга в случае нарушения сферы безопасности.
В ноябре 2022 года Ереван отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«Согласно ст. 3 Устава ОДКБ, для защиты на коллективной основе территориальной целостности государств-членов приоритет отдается политическим средствам. Поэтому Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года», — заявил Пашинян.
Он призвал доработать документ.
В январе этого года Армения не стала проводить у себя учения ОДКБ, сославшись на их нецелесообразность.
«Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся», — проинформировал Пашинян.
Кроме того, он допустил, что Армения может выйти из ОДКБ или приостановить свое участие в организации, передает 168.am.
«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. <...> Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ», — заявил премьер.
Он уточнил, что организация проигнорировала просьбу властей страны прислать мониторинговую группу.
На Украине Армения — не союзник России
Армения не является союзником России в конфликте на Украине, подчеркнул Пашинян в разговоре с CNN Prima News. По его словам, позиция по отношению к конфликту напрямую влияет на все взаимоотношения Еревана, поэтому его восприятие вызывает обеспокоенность. Он добавил, что его страна не может позволить себе быть вовлеченной в решение других проблем.
Армянский премьер уточнил, что на Западе считают страну союзницей РФ, в то время как в Москве видят, что Ереван не поддерживает военные действия на Украине.
«Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, следовательно, мы уязвимы», — сделал вывод Пашинян.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал, что в Кремле знают об «определенных нюансах» в отношении Армении к конфликту на Украине. Несмотря на это, Москва продолжит развивать союзнические отношения с Ереваном.
«Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины. Мы их учитываем, мы их знаем. Но, безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией», — заверил Песков.