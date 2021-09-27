Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вучич заявил, что в Косово будут задействованы сербские силы в случае... 09:41
Apple прокомментировала некачественные фотографии в iPhone 13 09:34
Овечкин не попал в топ-10 игроков по версии NHL Network 09:26
Умер известный киновед Кирилл Разлогов 09:25
Пермский университет возобновил работу после ЧП со стрельбой 09:24
Два человека пострадали при хлопке газа в двухэтажном доме в Пензенской... 09:11
Женщина-трансгендер впервые войдет в бундестаг Германии 09:00
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать осенью 08:57
«Дюна» возглавила российский кинопрокат, собрав более 1 млрд рублей 08:57
Форварда СКА дисквалифицировали на три матча за удар в лицо арбитру 08:52
Армия

«Третья война в Карабахе неизбежна. Вопрос только в сроках»

За счет чего Азербайджан победил Армению в прошлом году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Боевые действия в Нагорном Карабахе, 27 сентября 2020 года

Боевые действия в Нагорном Карабахе, 27 сентября 2020 года

Reuters
27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война — крупномасштабный конфликт между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разобрал причины, по которым в этой войне победил Баку, и оценил перспективы нового конфликта.

Анализ боевых действий в ходе 44-дневной войны между вооруженными силами Азербайджана и армянскими формированиями обычно начинают с перебора тактико-технических характеристик турецких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов израильского производства типа IAI Harop. Чаще всего этим дело и заканчивается. Однако успех любого вооруженного противоборства зависит далеко не только от боевого применения инновационных образцов вооружения.

Победу Азербайджану принесли не столько Bayraktar TB2, сколько грамотно выстроенная линия поведения высшего военно-политического руководства страны. Причем задолго до начала конфликта.

Злая шутка первой победы

В годы существования Советского Союза военная служба была не популярна среди представителей Азербайджанской ССР. Количество азербайджанцев среди старших офицеров и генералов в кадровом составе советской армии было минимальным по сравнению со многими другими национальностями. Показательный пример: до 1991 года Военную академию Генерального штаба СССР закончил всего-навсего один азербайджанец — Валех Баршадлы, ставший первым министром обороны Азербайджана.

Поэтому после обретения независимости в 1991 году даже руководящие должности в Минобороны Азербайджана часто занимали лица с очень экзотическими и невоенными биографиями. Квалифицированных кадров, чтобы укомплектовать Минобороны и Генеральный штаб Азербайджана, катастрофически не хватало. Опыта военного строительства и оперативно-стратегического планирования у новых выдвиженцев быть по определению не могло.

У Еревана, напротив, бывшие советские кадровые военные были в избытке. Достаточно сказать, что главой армянской армии стал знаменитый военачальник генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц — один из руководителей афганской военной кампании СССР.

Победа окрылила армянские вооруженные формирования, но в дальнейшем сыграла с ними откровенно злую шутку. Военно-политическое руководство Армении и НКР решило, что отныне так будет всегда и «проспало» последующее рождение в Азербайджане современной и боеспособной армии.

Ильхам Алиев против Никола Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал две важных вещи для будущей победы. Во-первых, он создал действенный инструмент для реализации своих политических целей — собственно вооруженные силы Азербайджана. Это стоило огромных усилий и ресурсов. Во-вторых, Алиев заручился поддержкой Турции. Без всякого преувеличения, Анкара сегодня — региональный лидер.

Никол Пашинян и представители высшего государственного и военного руководства Армении на фоне Баку смотрелись откровенно бледно. Очень мало было сделано как в плане заблаговременной подготовки страны и вооруженных сил к войне, так и для поддержания постоянной боевой и мобилизационной готовности армянских формирований.

Похоже, никто не задумался в Ереване и над тем, что надо формировать стратегические резервы, создавать необходимые запасы материальных средств, прорабатывать, как восстанавливать их (а также вооружение и технику) в ходе войны. Очень было мало сделано армянской стороной и в плане подготовки территории региона в интересах вооруженных сил (оперативного оборудования театра военных действий), в первую очередь в сфере защиты войск, важных военных и тыловых объектов от ударов противника.

А без боеспособных вооруженных сил любые политические заявления ничего не стоят. Рассчитывать же на чью-то бескорыстную помощь Еревану, по всей видимости, не стоит. Запад от Армении далеко и ничего кроме озабоченности не генерирует. России же ввязываться в эту историю по полной программе и целиком на стороне Еревана — совершенно не с руки. Москва много раз заявляла, что для нее партнерами являются одновременно и Армения, и Азербайджан.

Ереван без военной авиации



Азербайджанская армия в ходе Второй карабахской войны почувствовала вкус победы. Значение этого факта трудно переоценить. Теперь в Баку не намерены обсуждать вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Более того, Ильхам Алиев заявил, что «вопрос статуса вообще должен быть исключен из повестки дня».

А это означает, что точка в карабахском конфликте пока не поставлена. На пути очередного обострения обстановки в Нагорном Карабахе пока стоят две тысячи российских миротворцев. Срок пребывания миротворческого контингента Москвы в зоне конфликта – пять лет с возможностью автоматического продления на следующую пятилетку при отсутствии возражений какой-либо из трех сторон (России, Азербайджана, Армении). Сколько миссия продлится на самом деле – сегодня не может сказать пока никто.

В целом ситуация для Еревана пока складывается откровенно неблагоприятно. Страна с весьма небольшим (причем к тому же еще убывающим) населением и ограниченными финансовыми ресурсами просто не может создать функционально законченной современной армии.

Большая печаль Еревана – создание национальных военно-воздушных сил. К примеру, более или менее готовыми к боевому применению в условиях этого театра войны считались бы ВВС Армении, насчитывающие примерно 100 боевых самолетов.

Стоимость одного истребителя поколения 4++ — $120-150 млн. Соответственно, только на закупку авиатехники (и это еще без учета авиационных средств поражения, а их требуется, как минимум на 30 суток ведения боевых действий) надо где-то изыскать $15 млрд.

Что касается Азербайджана, то его военно-экономический потенциал значительно превосходит соответствующий армянский и этот разрыв продолжает стремительно возрастать. И чем больше он возрастает, тем больше у Баку соблазна прибегнуть к силе. В этом смысле третья война в Карабахе неизбежна. Вопрос только в сроках.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Социал-демократы победили на выборах в бундестаг
«Выбирайте — Турция или террористы»: Эрдоган поставил США ультиматум по Сирии
Президент Турции призвал военных США покинуть Сирию и Ирак
Выборы в ФРГ: «горькие» результаты партии Меркель и ликование социал-демократов
Экзитполы показывают, что СДПГ лидирует на выборах в бундестаг Германии
WSJ: ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения COVID-19
Цена на нефть Brent впервые с 2018 года превысила $79 за баррель
В Воронежской области в результате пожара в больнице погиб один человек
Талибы* запретили афганским мужчинам брить бороды
Новости и материалы
Вучич заявил, что в Косово будут задействованы сербские силы в случае бездействия НАТО
Apple прокомментировала некачественные фотографии в iPhone 13
Овечкин не попал в топ-10 игроков по версии NHL Network
Умер известный киновед Кирилл Разлогов
Пермский университет возобновил работу после ЧП со стрельбой
Два человека пострадали при хлопке газа в двухэтажном доме в Пензенской области
Женщина-трансгендер впервые войдет в бундестаг Германии
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать осенью
«Дюна» возглавила российский кинопрокат, собрав более 1 млрд рублей
Форварда СКА дисквалифицировали на три матча за удар в лицо арбитру
Япония одобрила проект стратегии кибербезопасности, обозначив РФ, КНР и КНДР в качестве угроз
Загитова иронично ответила директору «Самбо-70» на сравнение с Медведевой
Совместные учения России и Пакистана стартуют на полигоне Краснодарского края
Расписание электричек в Подмосковье изменится в связи с окончанием дачного сезона
Эксперты объяснили, как скоро за долги заберут ипотечное жилье
Боксер Карамзин о возможном реванше между Усиком и Джошуа: Саша выиграет нокаутом
«Хетафе» установил антирекорд Ла Лиги за 25 лет
Правозащитница Малала Юсуфзай призвала защитить право афганских женщин на образование
Все новости
Куда россияне поедут отдыхать осенью
Сочи и Санкт-Петербург названы самыми популярными направлениями для осеннего отдыха
Пропаганда ЛГБТ в шоу Ивлеевой, итоги «Кинотавра», новый суд Джоли и Питта
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
«Пока Приштина не отзовет спецназ, диалога быть не может»
Президент Сербии указал генсеку НАТО на оккупацию Северного Косово
Колоссальные нагрузки и низкие зарплаты. Как живут учителя в регионах
За год число школьных педагогов с зарплатой более 35 тыс. рублей выросло на 7%
«Противоречат итогам саммита»: в Кремле не исключают введения очередных санкций
Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции США
«Носить бабушкины вещи на самом деле круто»
Что делать со старой одеждой
Терминатор в юбке: Линде Хэмилтон — 65
На смену Меркель. Как проходят выборы в Германии
Политолог перечислил варианты для коалиции после выборов в бундестаг
«Радиационный фон в районе АЭС нормальный»
Четвертый энерглоблок Калининской АЭС остановлен из-за срабатывания автоматики
«К теще на блины»: как летчик на Ан-2 протаранил жилой дом
45 лет назад пилот преднамеренно врезался в многоквартирный дом в Новосибирске
«Политизированные оценки, нехарактерные для разведки»
Нарышкин счел непрофессиональным доклад разведки США о происхождении коронавируса
«До последнего выступал на сцене»
В Сиднее умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер
«Нет шансов продвинуться в карьере»: чем плох массовый наем сотрудников
Эксперты рассказали о проблемах массового набора персонала
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях