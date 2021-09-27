За счет чего Азербайджан победил Армению в прошлом году

27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война — крупномасштабный конфликт между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разобрал причины, по которым в этой войне победил Баку, и оценил перспективы нового конфликта.

Анализ боевых действий в ходе 44-дневной войны между вооруженными силами Азербайджана и армянскими формированиями обычно начинают с перебора тактико-технических характеристик турецких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов израильского производства типа IAI Harop. Чаще всего этим дело и заканчивается. Однако успех любого вооруженного противоборства зависит далеко не только от боевого применения инновационных образцов вооружения.

Победу Азербайджану принесли не столько Bayraktar TB2, сколько грамотно выстроенная линия поведения высшего военно-политического руководства страны. Причем задолго до начала конфликта.

Злая шутка первой победы

В годы существования Советского Союза военная служба была не популярна среди представителей Азербайджанской ССР. Количество азербайджанцев среди старших офицеров и генералов в кадровом составе советской армии было минимальным по сравнению со многими другими национальностями. Показательный пример: до 1991 года Военную академию Генерального штаба СССР закончил всего-навсего один азербайджанец — Валех Баршадлы, ставший первым министром обороны Азербайджана.

Поэтому после обретения независимости в 1991 году даже руководящие должности в Минобороны Азербайджана часто занимали лица с очень экзотическими и невоенными биографиями. Квалифицированных кадров, чтобы укомплектовать Минобороны и Генеральный штаб Азербайджана, катастрофически не хватало. Опыта военного строительства и оперативно-стратегического планирования у новых выдвиженцев быть по определению не могло.

У Еревана, напротив, бывшие советские кадровые военные были в избытке. Достаточно сказать, что главой армянской армии стал знаменитый военачальник генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц — один из руководителей афганской военной кампании СССР.

Победа окрылила армянские вооруженные формирования, но в дальнейшем сыграла с ними откровенно злую шутку. Военно-политическое руководство Армении и НКР решило, что отныне так будет всегда и «проспало» последующее рождение в Азербайджане современной и боеспособной армии.

Ильхам Алиев против Никола Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал две важных вещи для будущей победы. Во-первых, он создал действенный инструмент для реализации своих политических целей — собственно вооруженные силы Азербайджана. Это стоило огромных усилий и ресурсов. Во-вторых, Алиев заручился поддержкой Турции. Без всякого преувеличения, Анкара сегодня — региональный лидер.

Никол Пашинян и представители высшего государственного и военного руководства Армении на фоне Баку смотрелись откровенно бледно. Очень мало было сделано как в плане заблаговременной подготовки страны и вооруженных сил к войне, так и для поддержания постоянной боевой и мобилизационной готовности армянских формирований.

Похоже, никто не задумался в Ереване и над тем, что надо формировать стратегические резервы, создавать необходимые запасы материальных средств, прорабатывать, как восстанавливать их (а также вооружение и технику) в ходе войны. Очень было мало сделано армянской стороной и в плане подготовки территории региона в интересах вооруженных сил (оперативного оборудования театра военных действий), в первую очередь в сфере защиты войск, важных военных и тыловых объектов от ударов противника.

А без боеспособных вооруженных сил любые политические заявления ничего не стоят. Рассчитывать же на чью-то бескорыстную помощь Еревану, по всей видимости, не стоит. Запад от Армении далеко и ничего кроме озабоченности не генерирует. России же ввязываться в эту историю по полной программе и целиком на стороне Еревана — совершенно не с руки. Москва много раз заявляла, что для нее партнерами являются одновременно и Армения, и Азербайджан.

Ереван без военной авиации

Азербайджанская армия в ходе Второй карабахской войны почувствовала вкус победы. Значение этого факта трудно переоценить. Теперь в Баку не намерены обсуждать вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Более того, Ильхам Алиев заявил, что «вопрос статуса вообще должен быть исключен из повестки дня».

А это означает, что точка в карабахском конфликте пока не поставлена. На пути очередного обострения обстановки в Нагорном Карабахе пока стоят две тысячи российских миротворцев. Срок пребывания миротворческого контингента Москвы в зоне конфликта – пять лет с возможностью автоматического продления на следующую пятилетку при отсутствии возражений какой-либо из трех сторон (России, Азербайджана, Армении). Сколько миссия продлится на самом деле – сегодня не может сказать пока никто.

В целом ситуация для Еревана пока складывается откровенно неблагоприятно. Страна с весьма небольшим (причем к тому же еще убывающим) населением и ограниченными финансовыми ресурсами просто не может создать функционально законченной современной армии.

Большая печаль Еревана – создание национальных военно-воздушных сил. К примеру, более или менее готовыми к боевому применению в условиях этого театра войны считались бы ВВС Армении, насчитывающие примерно 100 боевых самолетов.

Стоимость одного истребителя поколения 4++ — $120-150 млн. Соответственно, только на закупку авиатехники (и это еще без учета авиационных средств поражения, а их требуется, как минимум на 30 суток ведения боевых действий) надо где-то изыскать $15 млрд.

Что касается Азербайджана, то его военно-экономический потенциал значительно превосходит соответствующий армянский и этот разрыв продолжает стремительно возрастать. И чем больше он возрастает, тем больше у Баку соблазна прибегнуть к силе. В этом смысле третья война в Карабахе неизбежна. Вопрос только в сроках.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).