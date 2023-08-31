«Неужели с Кеннеди так нянчились?» Что будет в новой книге о Байдене

В США на следующей неделе выходит книга политического обозревателя Франклина Фоера The Last Politician («Последний политик»), некоторые выдержки из нее уже начали появляться в СМИ. По данным журналистов в книге говорится о том, что лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленской поругались после их первой встречи в 2021 году, а с самим американским президентом его помощники временами обращаются, как с ребенком. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден был зол на своих помощников, которые «сгладили» его слова, сказанные в Варшаве в марте 2022 года о том, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на книгу американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician.

«После произнесения речи, которая, возможно, принесла бы ему признание, которого он заслуживал и к которому стремился, его импровизация попала в заголовки газет. <…> Байден сразу понял, что Белому дому придется разъяснить его ошибку. К тому времени, когда Байден влился в кортеж... его помощники опубликовали сообщение, в котором отменили заявление президента. Внезапно пресса перестала восхищаться его риторикой или его дипломатическими триумфами; она вернулась к описанию его как хвастуна, лишенного самоконтроля», — пишет Фоер.

По словам издателя Penguin Random House, книга основана на «беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников, которые окружали Байдена на протяжении десятилетий».

Фоер отмечает, что Байден знал, что ошибся, однако был возмущен своими помощниками, поскольку создавалось впечатление, «будто они подчищали за ним грязь». Отмечается, что Байден жаловался друзьям, что вместо того, чтобы возложить на него ответственность за неудачную фразу, с ним обращались будто с ребенком:

«Неужели с Джоном Кеннеди когда-нибудь так нянчились?»

Позднее Белый дом заверил, что президент США не призывал к смене власти в России, а Байден высказался на эмоциях.

Непрофессионализм Зеленского и поддержка Украины

В свою очередь британская газета Guardian пишет, что первая встреча между Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским в 2021 году закончилось неудачно. Как отмечает в книге Фоер, Зеленский вел себя «непрофессионально, завалив Байдена требованиями, среди которых была и просьба о вступлении в НАТО».

«Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие. И оно разозлило Байдена», — приводит Guardian слова Фоера.

«Разочарование Зеленского лишило его способности логически мыслить. После требований о вступлении в НАТО он начал читать лекции о том, что сама организация фактически является пережитком прошлого, а ее значимость сокращается. Он сказал Байдену, что Франция и Германия собираются выйти из НАТО», — пишет Фоер.

Отмечается, что самые ярые сторонники Зеленского в Белом доме признали, что украинский лидер переусердствовал в своей риторике.

Вместе с тем часть книги посвящена конфликту на Украине. Фоер, в частности, пишет, что несмотря на усталость, Байден «руководит США в военное время» и его политические решения опираются на «выдержанные инстинкты и твердую уверенность в себе».

Кроме того, отмечает автор, для Украины и ее союзников Байден – не просто лидер коалиции, а «фигура отца, к которой иностранные лидеры могли бы обратиться за советом».

Старость Байдена

В книге говорится о том, что президентство дается Байдену непросто из-за преклонного возраста.

«Наедине он иногда признавался, что чувствует усталость. <…> Его преклонный возраст был помехой, лишая энергии для активного присутствия на публике или способности легко создавать себе имя».

Автор отмечает, что американский лидер проводит мало утренних рабочих встреч и редко принимает участие в публичных мероприятиях до 10 утра. «Его публичный образ отражал физический упадок и притупление умственных способностей со временем, перед которыми не могут устоять ни таблетки, ни физические упражнения».

Фоер однако подчеркивает, что Байден избегает публичных выступлений не из-за возрастных проблем, а из-за «недисциплинированности и нерешительности», наблюдавшихся на протяжении всей его карьеры.