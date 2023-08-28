«Если не сейчас, то когда?» В США готовы к импичменту Байдена

Республиканская партия проводит расследование в отношении действующего президента США Джо Байдена. Конгрессменам уже удалось найти информацию о подозрительных переводах на банковские счета семьи главы государства. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что эти данные позволяют поставить вопрос об импичменте президента. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Республиканская партия США выяснила, что на банковских счетах семьи Джо Байдена 76 раз зафиксирована «подозрительная активность». Кроме этого, осведомители дали показания, рассказав о причастности Байденов ко взяткам. Установлено, что 20 подставных компаний переводили деньги на банковские счета семьи президента. Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что имеющиеся у республиканцев данные позволяют начать процедуру импичмента президента страны Джо Байдена, сообщает Fox News.

По данным конгрессмена, заявления, которые действующий глава государства делал во время выборов, не соответствуют действительности. Республиканской партии удалось выяснить, что Байден ходил на собрания компании своего младшего сына Хантера, хотя, по его словам, он не имеет никакого отношения к этому бизнесу. Более того, действующий президент был на деловом ужине, после которого у его сына на счету появилось $3,5 млн.

Спикер Палаты представителей сообщил, что, когда Джо Байден был вице-президентом, девять членов его семьи получили 16 платежей из Румынии.

«Мы обнаружили, что специальный прокурор Дэвид Вайс фактически дал истечь сроку давности по налогам Хантера Байдена. Мы обнаружили, что ФБР действительно проинформировало Хантера и инаугурационный комитет до того, как мы смогли пойти и поговорить с ним. <...> Но теперь <...> это выглядит как культура коррупции, которая царит во всей семье Байденов», — сказал Маккарти.

Конгрессмен заявил, что процедура импичмента будет закономерным шагом, если посмотреть на все данные, которые республиканцам удалось собрать. Ее нужно запустить, чтобы конгресс имел право получить всю необходимую информацию.

Часть республиканцев поддержали импичмент

Республиканец от штата Южная Каролина Ральф Норман в разговоре с The Hill поддержала идею проведения процедуры судебного обвинения.

«Я имею в виду, если не сейчас, то когда? У нас достаточно собрано доказательств, чтобы <...> провести импичмент», — заявила Норман.

Однако не все члены партии этого хотят. Конгрессмен от штата Небраска Дон Бэкон сказал, что нужны веские доказательства совершения Байденом серьезного преступления, а не просто предположения.

Республиканцы, выступающие за проведение процедуры, подчеркивают, что они добиваются этого не в политических целях несмотря на то, что демократы пытались два раза запустить процедуру импичмента предыдущему президенту США Дональду Трампу.

Резолюция об импичменте

Республиканцы уже не первый раз заявляют о желании провести процедуру судебного обвинения в отношении Байдена. 11 августа стало известно, что член палаты представителей США Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту. Об этом он сообщил на своем сайте.

Конгрессмен предложил объявить американскому лидеру импичмент за якобы совершенные президентом «злоупотребления полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество». Он также отметил, что Байден был вовлечен в бизнес членов своей семьи и принимал деньги от иностранцев. Кроме этого, Стюби обвинил Байденов в финансовом участии в торговле наркотиками и проституции, так как с 2010 по 2019 год тысячи долларов семьи были потрачены на операции, связанные с запрещенными веществами и секс-услугами.

$1 млрд за увольнение

Снятый с должности в 2016 году бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью Fox News также обвинил главу США в коррупции. По словам Шокина, Байден добился его увольнения из-за расследования в отношении компании Burisma, в совете директоров которой состоял сын президента Хантер.

«Тот факт, что Джо Байден отдал миллиард долларов США в обмен на мое увольнение — разве это не случай коррупции?» — заявил Шокин.

Бывший генпрокурор считает, что президент и его сын получали взятки в связи с работой компании, однако доказательств этого у него нет.

Хантер Байден вошел в состав совета директоров энергетической компании Burisma в 2014 году, в то время его отец курировал американскую политику в отношении Украины в администрации президента Барака Обамы. Вскоре украинская генпрокуратура начала расследование деятельности Burisma, компанию заподозрили в коррупции. В мае 2016 года генпрокурор Шокин был отправлен в отставку. В январе 2018 года Джо Байден заявил, что пригрозил Киеву заморозить выделение помощи на $1 млрд, если генпрокурор сохранит должность.

Во время своего президентства Дональд Трамп пытался добиться возобновления расследования против Burisma и Хантера Байдена на Украине, что привело к его первой процедуре импичмента. Действующий президент Джо Байден отрицает свою связь с работой сына в украинской компании.