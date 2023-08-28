«Очень большие надежды на эти переговоры»: что Путин и Эрдоган хотят обсудить в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдога во время встречи в Сочи, 2022 год

Эрдоган 8 сентября встретится в России с Путиным для обсуждения продления зерновой сделки, сообщило агентство Bloomberg. В правящей партии Турции подтвердили визит президента в Россию, указав, что городом встречи окажется Сочи. В Кремле лишь подтвердили наличие планов лидеров двух стран встретиться в ближайшее время. О возможной встрече Эрдогана и Путина стало известно в начале августа, вскоре после выхода Москвы из Черноморской зерновой инициативы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сочи. 8 сентября

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может 8 сентября при личной встрече в России обсудить с президентом Владимиром Путиным вопрос возобновления зерновой сделки. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников.

Встреча может состояться 8 сентября. Как отметили собеседники агентства, Эрдоган хочет посетить Россию до саммита G20 в Нью-Дели, который пройдет с 9 по 10 сентября.

«Президент Турции хочет, чтобы сделку, которая позволила Украине экспортировать зерно через Черное море и из которой Россия вышла в прошлом месяце, возобновили», — написали в издании, отметив, что с момента выхода России из сделки мировые цены на пшеницу стабилизировались.

Вскоре в этот день официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик подтвердил визит Эрдогана в Россию. По его словам, в ближайшее время президент Турции посетит Сочи, где обсудит с российской стороной Черноморскую зерновую инициативу.

Своевременно сообщат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее 28 августа рассказал, что Эрдоган и Путин могут встретиться в ближайшее время.

«Действительно, встреча (с Эрдоганом) состоится скоро, и мы своевременно об этом сообщим», — сказал Песков журналистам.

Также, по словам представителя Кремля, осенью Путин планирует совершить несколько международных поездок, о которых своевременно сообщат. При этом Песков никак не стал комментировать информацию о возможном посещении Эрдоганом России.

«Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», — лишь сказал он.

На вопрос о планах Путина совершить международные поездки с учетом решения Международного уголовного суда об аресте главы государства, Песков сказал: «Планируются (поездки). Осенью планируются». По его словам, по понятным причинам, заранее эту информацию разгласить не могут.

Одно условие

Участвующий в процессе подготовки переговоров между лидерами Турции и России источник агентства РИА Новости сообщил в понедельник, что встреча Путина и Эрдогана прояснит будущее зерновой сделки.

«Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему (зерновой сделки), все соответствующие ведомства (Турции) ведут работу в этом направлении. Процесс координируется с ООН, там также будут следить за этими переговорами», — сказал собеседник агентства.

Впервые о теме предстоящих переговоров стало известно 7 августа. О планируемом обсуждении зерновой сделки сообщал источник ТАСС в турецких дипломатических кругах. А 2 августа в пресс-службе Кремля рассказывали о состоявшихся между Путиным и Эрдоганом телефонных переговорах. Российский президент тогда заявил турецкому лидеру, что Москва вернется к зерновой сделке при выполнении условий части соглашения, которое относится к Москве.

Вывоз зерна и российский экспорт

Черноморскую зерновую инициативу заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. Тогда Россия, Турция, Украина и ООН подписали два документа: один — о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), второй — о снятии ограничений для экспорта российского продовольствия и удобрений.

С того времени действие соглашения продлевали несколько раз, но 17 июля работа инициативы прекратилась. Песков в тот день заявил об остановке действия зерновой сделки. Москва приостановила свое участие из-за требования выполнить условия второй части сделки. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

В связи с выходом из сделки Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря. Морской гуманитарный коридор закроют, координационный центр в Стамбуле — расформируют.