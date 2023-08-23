«Так много стран хотят присоединиться»: в БРИКС согласовали вопрос расширения

На саммите БРИКС, проходящем с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, лидеры стран-участников – России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР – достигли соглашения по поводу расширения и подписали соответствующий документ. После этого государства, которые подали формальные заявки на вступление в БРИКС, получат шанс присоединиться к альянсу. Однако все не так однозначно, подробнее в материале «Газеты.Ru».

Агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор сообщило, что лидеры стран БРИКС согласовали документ во время саммита. В нем прописаны принципы принятия в альянс новых членов. Однако сам механизм пока что не ясен.

Пандор в разговоре с местной радиостанцией Ubuntu заявила, что лидеры стран сообщат подробности при закрытии саммита, передает ТАСС.

«Это очень позитивное развитие событий. Удивительно, что так много стран хотят присоединиться к БРИКС. Это показывает особую роль объединения в современном мире», — добавила министр.

Что думают другие лидеры БРИКС?

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что рад видеть большой энтузиазм со стороны других стран по поводу сотрудничества с БРИКС, сообщает ТАСС.

«Мы должны использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения, чтобы как можно больше стран смогли присоединиться к семье БРИКС, набраться мудрости и работать вместе в целях продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении», – сказал лидер Китая.

По мнению Си Цзиньпин, БРИКС внесет вклад в мир и развитие во всем мире.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что поддерживает расширение БРИКС, передает РИА Новости. Более того, государство приветствует продвижение в этом направлении. Моди заявил, что альянс оживляет экономику, разрушает барьеры, стимулирует инновации и формирует будущее.

«Вместе со всеми партнерами по БРИКС мы продолжим активно способствовать приданию этому новому определению смысла», – добавил премьер-министр Индии.

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите по видеосвязи. Российский лидер также поддержал расширение списка стран-участниц БРИКС. Его речь приводится на официальном сайте Кремля.

«В ходе нашего председательства (в 2024 году — «Газета.Ru») мы намерены сделать все, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения», – заявил Путин.

По словам президента РФ, стратегический курс БРИКС нацелен в будущее. Страны-участники решают насущные вопросы глобальной и региональной повестки.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в социальных сетях заявил, что также поддерживает расширение БРИКС.

«БРИКС имеет возможности для расширения. Знаю, что этого хотят Китай, Индия, ЮАР и Россия. Мы тоже хотим. Очевидно, что необходимо установить определенные процедуры вступления, чтобы завтра не оказалось, что к нам присоединился тот, кто на самом деле против БРИКС. Необходимы нормы», – написал да Силва.

Бразильский лидер добавил, что альянс не должен становиться закрытым клубом, как G7. Ему бы не хотелось, чтобы страны приглашали на встречи только в качестве гостей, как это делают в «большой семерке».

Не все страны-участники хотели расширяться

В то же время агентство Reuters сообщило, что вопрос расширения БРИКС якобы вызвал расхождение взглядов членов альянса.

Авторы статьи считают, что Россия и Китай хотят включить в БРИКС другие страны, чтобы противостоять Западу на фоне возросшей мировой напряженности. Но по данным агентства президент Бразилии да Силва обеспокоен, что включение других стран-участников может ослабить позиции Бразилии внутри альянса.

Также журналисты отмечают, что и Индия якобы опасается доминирования Китая и смотрит в сторону Запада.

«Хотя в ходе саммита не ожидается принятия новых членов в БРИКС, лидеры взвешивают рамки и критерии присоединения, детали которых могут быть включены в совместную декларацию, которая должна быть окончательно согласована в среду», — говорится в тексте.

По данным агентства Bloomberg, Бразилия считает, что любое расширение должно быть постепенным, а страны-основательницы должны занимать главенствующие позиции. В других международных организациях существует практика участия в саммитах партнеров, которые не стали полноценными членами. Один из бразильских политиков предложил принять в БРИКС желающих на подобных условиях.

США не считает БРИКС соперником

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время онлайн-брифинга заявил, что администрация США не считает БРИКС своим геополитическим соперником, передает ТАСС. По его словам, Бразилия, Индия и ЮАР – демократические государства, а Россия и Китай — автократии, причем у этих стран есть разногласия по ряду многих политических вопросов.

«Мы будем продолжать работать над развитием прочных позитивных отношений с Бразилией, Индией и ЮАР. Мы будем продолжать регулировать наши отношения с Китаем, и мы будем продолжать противостоять агрессии России. Но мы не рассматриваем эту систему с точки зрения геополитического [соперничества]», – сказал Салливан.

Какие страны хотят войти в БРИКС?

Формальные заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия. По данным ТАСС, в настоящее время перспектива членства есть у трех-пяти государств. Среди них называют Аргентину, ОАЭ и Саудовскую Аравию.