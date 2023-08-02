«Это может превратить блок во что-то другое». Кто противится расширению БРИКС

Бразилия — одна из пяти участниц альянса БРИКС — выступила резко против включения в состав организации других стран, сообщает Reuters. Такая позиция связана с попыткой сохранить влияние этого государства в данном объединении. Мнение Бразилии также разделяла Индия, которая затем поменяла свою позицию. Как будет расширяться БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Очередной саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР. Как ожидается, на нем будет поднят вопрос о расширении альянса. По предварительным данным, 22 страны уже официально подали заявки на вступление в БРИКС, еще восемь высказались о своей заинтересованности.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Ведомостями» заявила, что в БРИКС пока не существует единого механизма по приему новых членов.

«Он только прорабатываются, а все аспекты коллективно обсуждаются», – рассказала дипломат.

Агентство Reuters сообщило, что в настоящее время активно сопротивляется приему новых членов только Бразилия.

«Расширение может превратить блок во что-то другое. Бразилия обеспокоена сплоченностью союза и сохранению нашего места в группе важных стран»,

– заявил бразильский политик на условиях анонимности.

В начале июня в южноафриканском Кейптауне состоялась встреча министров иностранных дел участников БРИКС, на которой разговаривали о предстоящем саммите. Дипломатов попросили разработать процесс приема новых членов, который устроит все страны-участники. Без предварительного согласования этот вопрос решаться на саммите не будет, заявили политики агентству.

Представители Бразилии считают, что любое расширение должно быть постепенным. При этом главенствующие позиции должны занимать страны-основательницы (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР). Один из бразильских политиков предложил принять желающих в качестве партнеров, которые участвуют в саммитах, однако не становятся полноправными членами. Подобная практика существует и в других международных организациях, сообщил Bloomberg.

По мнению Бразилии, включение Ирана, Венесуэлы или Саудовской Аравии изменит динамику группы. Из-за этого таким странам, как Бразилия, будет тяжело сохранить свое влияние. Об этом неназванные политики рассказали Reuters.

По данным Bloomberg, Индия и Бразилия хотят использовать предстоящий саммит для обсуждения статуса потенциальных членов БРИКС. Два политика из Южной Африки поддержали это предложение. По их мнению, не обязательно резко негативно выступать против расширения, можно обсудить варианты.

Индия и Бразилия против Китая

Как считают авторы материала Reuters, еще в 2022 году китайские власти якобы предположили, что включение в БРИКС новых стран поможет им заручиться поддержкой союзников.

По данным Bloomberg, политики Индии и Бразилии, узнав о планах Китая, выступили против расширения БРИКС. Однако через какое-то время Индия согласилась рассмотреть предложение по расширению, если страны будут не участниками, а наблюдателями. ЮАР также поддерживает присоединение новых членов, если это произойдет на основе консенсуса. Бразилия все же не хочет включать в альянс новые страны, особенно в качестве полноправных членов.

Мнение России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в теме расширения БРИКС есть определенные варианты. Их обсудят на предстоящем саммите.

По мнению Пескова, интерес к БРИКС свидетельствует о потенциале и растущем авторитете этого объединения.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге 27 июня отметил, что Россия не против приема новых стран в БРИКС, однако к данному вопросу надо подходить аккуратно, цитирует его слова ТАСС.

«Что мы предлагаем? Вначале определить процедуры и требования к возможным кандидатам на подключение к БРИКС», – рассказал Ушаков.

Помощник президента РФ добавил, что в первую очередь надо найти форматы, которые на первоначальном этапе позволят сотрудничать с альянсом в качестве наблюдателей. Ушаков подчеркнул, что сначала выработают правила, а затем будут рассматривать кандидатуры.

«Отмечу, что формат «БРИКС плюс» предполагает, что будет создаваться постоянный круг друзей объединения. Состоявшаяся дискуссия, конечно, показала, что в орбиту БРИКС будет вливаться все больше и больше единомышленников, прежде всего, конечно, из числа развивающихся стран, стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и так далее», – добавил Ушаков.

«Друзья» БРИКС

Встреча участников БРИКС с 12 странами, которые потенциально могут присоединиться к альянсу, произошла в Кейптауне на юго-западе ЮАР 2 июня, сообщил Reuters. Представители государств вели переговоры о налаживании тесных связей с участниками БРИКС для укрепления своих позиций в противовес Западу.

«Мир потерпел неудачу в совместной работе. Развитые страны никогда не выполняли своих обязательств перед развивающимся миром и пытаются переложить всю ответственность на Юг», – заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Во встрече приняли участие Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Демократическая Республика Конго, Коморские Острова, Габон и Казахстан. Египет, Аргентина, Бангладеш, Гвинея-Бисау и Индонезия были на собрании виртуально.

«Моя страна... призывает страны БРИКС к переменам и созданию нового международного порядка», – говорится в заявлении министра иностранных дел Конго Кристофа Лутундулы Апалы.

Почему создали БРИКС?

БРИКС – альянс Бразилии, Китая, России, Индии, а с 2011 года и ЮАР. Объединение создавалось как противовес международным клубам как, например, G7. Страны-участники принимают решение на основе консенсуса.

На страны БРИКС приходится более 40% мирового населения и около 26% мировой экономики. Альянс предлагает альтернативу для стран, которые по тем или иным причинам не могут входить в другие форму, в которых, как считается, доминируют крупные западные державы.