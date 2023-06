«Было достаточно сигналов». СМИ сообщили, что США знали о планах Пригожина задолго до мятежа

Разведывательные агентства США еще в середине июня предупредили Белый дом, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовит мятеж, сообщают американские издания The Washington Post, The New York Times и CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По словам официальных лиц США, которых цитирует WP, точный характер и сроки планов Пригожина не были ясны до последнего момента.

«Было достаточно сигналов, чтобы сказать руководству… что что-то неладно», — сказал изданию американский чиновник на условиях анонимности. Он выразил мнение, что американские власти были готовы к такому сценарию.

В течение последних двух недель разведка информировала о развитии событий Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и американский конгресс.

По словам официальных лиц, на которых ссылается WP, главным опасением в Вашингтоне была нестабильность, которая может возникнуть в результате «гражданской войны» в России. Озабоченность вызывала и судьба российского ядерного оружия в этих условиях.

Источники издания полагают, что отправной точкой для планов Пригожина стал приказ Министерства обороны РФ от 10 июня о том, что все добровольческие отряды должны будут подписывать контракты с ведомством.

«Мы все видели, как Пригожин публично критиковал, предупреждал и даже угрожал российским военным», — заявил изданию чиновник администрации США.

Почему США не предупредили Москву

Газета New York Times, в свою очередь, добавляет, что американские власти решили не публиковать данные разведки, поскольку опасались, что Владимир Путин обвинит их в организации государственного переворота.

Кроме того, США не хотели «помогать Путину избежать крупного, постыдного размывания его поддержки», пишет газета ссылки на конкретный источник этой информации.

Издание отмечает, что чиновники знали о подготовке мятежа еще 21 июня. Тогда сотрудники разведки провели совещания с представителями Белого дома и Минобороны США. На следующий день, когда спецслужбы «получили дополнительное подтверждение», прошел брифинг с руководителями конгресса.

NYT пишет, что Вашингтон следил за развитием отношений Пригожина с руководством Минобороны РФ несколько месяцев. Однако когда именно разведка узнала о подготовке мятежа, не указывается.

Источники газеты также заявили об опасениях относительно российского ядерного арсенала, и отметили, что в случае успеха Пригожин был бы непредсказуемым лидером, а вероятность «внутреннего хаоса» в России несет риски для США.

Признаки подготовки мятежа

О том, что американская разведка располагала данными о планах главы ЧВК «бросить серьезный вызов военному руководству России», также сообщает CNN.

По данным телеканала, представители спецслужб США видели признаки готовящегося мятежа и предупредили членов конгресса «о перемещениях и наращивании запасов оружия» бойцами «Вагнера».

Какой должна была быть конечная цель действий Пригожина, заранее разведка не знала, утверждают три источника CNN. Вместе с тем собеседник канала в разведке отметил, что «все произошло очень быстро» и было трудно понять, насколько серьезны намерения основателя ЧВК.

Как отмечает CNN, в американской разведке считают заявления Пригожина о нехватке боеприпасов у «вагнеровцев» на Украине «преднамеренным обманом, чтобы помочь заложить основу для потенциального военного вызова российским лидерам».

24 июня представители властей США звонили своим европейским союзникам, чтобы «успокоить» их, а также подчеркнуть необходимость придерживаться нейтралитета, рассказали источники Politico. Президент США Джо Байден обсуждал ситуацию в России с главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Великобритании Риши Сунаком.

Утром 24 июня Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону и намерении ЧВК «идти на Москву». Российские власти обвинили Пригожина в вооруженном мятеже. Против него возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» «уходит в обратном направлении в полевые лагеря». Такая договоренность была достигнута на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пресс-служба белорусского президента сообщила, что Пригожину и ЧВК предложили «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов». Уголовное дело против Пригожина прекратят, глава ЧВК сможет выехать в Белоруссию, а участников мятежа преследовать не будут, сообщили в Кремле.