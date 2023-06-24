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Политика

Вооруженный мятеж Пригожина

В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции

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Ситуация в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года

Ситуация в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года

Эрик Романенко/ТАСС
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК контролируют военные объекты Ростова-на-Дону. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором назвал действия Пригожина мятежом и предательством. Он заявил, что виновные понесут наказание. ФСБ завела дело о призывах к вооруженному мятежу против Пригожина. О ситуации — в трансляции «Газеты.Ru».
Трансляция
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12:08

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в нынешней ситуации главное — объединиться.

«У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. У нас у всех есть свое отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда свое личное надо отложить на потом», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

12:06

В Томске отменили праздничные мероприятия в честь Дня молодежи.

12:05

Минтранс Подмосковья сообщил о перекрытии моста через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова. В ведомстве заявили, что просят граждан сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым».

Около моста через реку Оку в районе Серпухова высадились десятки военных.

12:03

❗️Совет Федерации полностью поддерживает президента и понимает необходимость консолидации общества, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

12:02

Обстановка в Ростове-на-Дону у штаба Южного военного округа.

11:59

Дефицита продовольствия, воды, топлива в Ростове-на-Дону нет, заявила администрация города.

11:56

11:53

⚡️Рамзан Кадыров назвал вооруженный мятеж предательством и заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности.

«Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж! <...> Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы», — написал глава Чечни в Telegram.

Он также заявил, что полностью поддерживает Путина.

11:51

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты выступают за консолидацию сил, поддерживают президента.

«Бойцы «Вагнера» должны быть со своим народом и на стороне закона, защищать безопасность Родины и выполнять приказы верховного главнокомандующего, все остальное — предательство», — написал он в Telegram.

11:49

11:45

«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации», — заявил губернатор Воронежской области Гусев.

11:43

В Подмосковье вслед за Москвой перенесли все школьные выпускные на неделю.

Массовые мероприятия отменили в Калужской, Тульской, Калининградской, Тверской областях и республике Коми.

11:40

⚡️Путин созвонился с Лукашенко, проинформировал его о ситуации в России, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

11:35

Министерство обороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер», указав, что их «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже».

«Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов», — заявили в военном ведомстве.

11:30

Ситуация в регионах к 11:30 мск:

▪️Мэр Москвы Сергей Собянин в 6 утра сообщил об антитеррористических мероприятиях в Москве. Речь идет в том числе о дополнительном контроле на дорогах. Отменены все массовые мероприятия. Выпускные вечера перенесли на неделю.

▪️Губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Воронежской области Александр Гусев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявили об отмене в своих регионах всех массовых мероприятий.

▪️В Воронежской области перекрыли движение по трассе М-4.

▪️Власти Тульской области сообщили о временном ограничении транзитного проезда по этой автодороге со стороны Подмосковья и Липецкой области.

▪️Обстановка в Петербурге «спокойная и контролируемая», сообщила городская администрация. «В Петербурге продолжают действовать усиленные меры безопасности», — заявила администрация.

▪️В Брянской и Курской областях заявили, что обстановка стабильная. Власти усилили меры безопасности.

11:20

11:13

Главное к утру:

▪️Вооруженный мятеж начался с того, что Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» РФ в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», в результате чего погибло «погибло огромное количество бойцов». Он пообещал ответ.

▪️В Минобороны обвинения Пригожина отвергли, назвав их информационной провокацией.

▪️Утром Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он утверждает, что Ростов заблокирован бойцами ЧВК: «под контролем военные объекты, в том числе аэродром». При этом, по словам Пригожина, боевые вылеты идут штатно.

▪️Пригожин заявил, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

▪️ФСБ возбудила уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу» (ст. 279 УК).

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — заявили в ФСБ.

▪️К бойцам «Вагнера» обратились генерал Сергей Суровикин и первый замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Они призвали членов и командиров ЧВК «остановиться и одуматься».

▪️Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, назвав действия ЧВК «Вагнер» предательством и «ударом в спину», и добавил, что виновные понесут наказание.

▪️Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в Москве, Подмосковье, Воронежской области.

11:06

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» ведет онлайн о попытке вооруженного мятежа, предпринятой основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным и ситуации с военными ЧВК в Ростове-на-Дону.

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