Вооруженный мятеж Пригожина

11:13

Главное к утру:

▪️Вооруженный мятеж начался с того, что Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» РФ в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», в результате чего погибло «погибло огромное количество бойцов». Он пообещал ответ.

▪️В Минобороны обвинения Пригожина отвергли, назвав их информационной провокацией.

▪️Утром Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он утверждает, что Ростов заблокирован бойцами ЧВК: «под контролем военные объекты, в том числе аэродром». При этом, по словам Пригожина, боевые вылеты идут штатно.

▪️Пригожин заявил, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

▪️ФСБ возбудила уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу» (ст. 279 УК).

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — заявили в ФСБ.

▪️К бойцам «Вагнера» обратились генерал Сергей Суровикин и первый замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Они призвали членов и командиров ЧВК «остановиться и одуматься».

▪️Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, назвав действия ЧВК «Вагнер» предательством и «ударом в спину», и добавил, что виновные понесут наказание.

▪️Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в Москве, Подмосковье, Воронежской области.