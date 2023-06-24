Вооруженный мятеж Пригожина

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в нынешней ситуации главное — объединиться.
«У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. У нас у всех есть свое отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда свое личное надо отложить на потом», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Минтранс Подмосковья сообщил о перекрытии моста через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова. В ведомстве заявили, что просят граждан сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым».
Около моста через реку Оку в районе Серпухова высадились десятки военных.
❗️Совет Федерации полностью поддерживает президента и понимает необходимость консолидации общества, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
⚡️Рамзан Кадыров назвал вооруженный мятеж предательством и заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности.
«Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж! <...> Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы», — написал глава Чечни в Telegram.
Он также заявил, что полностью поддерживает Путина.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты выступают за консолидацию сил, поддерживают президента.
«Бойцы «Вагнера» должны быть со своим народом и на стороне закона, защищать безопасность Родины и выполнять приказы верховного главнокомандующего, все остальное — предательство», — написал он в Telegram.
«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации», — заявил губернатор Воронежской области Гусев.
В Подмосковье вслед за Москвой перенесли все школьные выпускные на неделю.
Массовые мероприятия отменили в Калужской, Тульской, Калининградской, Тверской областях и республике Коми.
⚡️Путин созвонился с Лукашенко, проинформировал его о ситуации в России, сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Министерство обороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер», указав, что их «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже».
«Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов», — заявили в военном ведомстве.
Ситуация в регионах к 11:30 мск:
▪️Мэр Москвы Сергей Собянин в 6 утра сообщил об антитеррористических мероприятиях в Москве. Речь идет в том числе о дополнительном контроле на дорогах. Отменены все массовые мероприятия. Выпускные вечера перенесли на неделю.
▪️Губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Воронежской области Александр Гусев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявили об отмене в своих регионах всех массовых мероприятий.
▪️В Воронежской области перекрыли движение по трассе М-4.
▪️Власти Тульской области сообщили о временном ограничении транзитного проезда по этой автодороге со стороны Подмосковья и Липецкой области.
▪️Обстановка в Петербурге «спокойная и контролируемая», сообщила городская администрация. «В Петербурге продолжают действовать усиленные меры безопасности», — заявила администрация.
▪️В Брянской и Курской областях заявили, что обстановка стабильная. Власти усилили меры безопасности.
Главное к утру:
▪️Вооруженный мятеж начался с того, что Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» РФ в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», в результате чего погибло «погибло огромное количество бойцов». Он пообещал ответ.
▪️В Минобороны обвинения Пригожина отвергли, назвав их информационной провокацией.
▪️Утром Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он утверждает, что Ростов заблокирован бойцами ЧВК: «под контролем военные объекты, в том числе аэродром». При этом, по словам Пригожина, боевые вылеты идут штатно.
▪️Пригожин заявил, что это «не военный переворот, а марш справедливости».
▪️ФСБ возбудила уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу» (ст. 279 УК).
«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — заявили в ФСБ.
▪️К бойцам «Вагнера» обратились генерал Сергей Суровикин и первый замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Они призвали членов и командиров ЧВК «остановиться и одуматься».
▪️Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, назвав действия ЧВК «Вагнер» предательством и «ударом в спину», и добавил, что виновные понесут наказание.
▪️Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в Москве, Подмосковье, Воронежской области.