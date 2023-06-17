«Вот он! Он есть!». Путин показал африканцам договор с Украиной от 29 марта 2022 года

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств в Санкт-Петербурге, 17 июня 2023 года

Президент Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров. Глава России показал участникам встречи парафированный договор Москвы и Киева, который стороны подписали вскоре после начала СВО. По словам Путина, Киев «выкинул документ на свалку истории» после отвода войск Россией. Путин также заявил, что Москва не отвергает переговоры, в отличие от Киева. Африканская сторона представила свой вариант урегулирования, который накануне показывала президенту Украины Владимиру Зеленскому. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

О нейтралитете и гарантиях

Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с африканской делегацией в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ. В переговорах приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Азали Асумани, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда. Трансляцию встречи с лидерами стран Африки вели в Telegram-канале Кремля.

Центральной темой встречи стал вопрос мирного урегулирования ситуации на Украине.

На встрече Путин показал представителям делегации из Африки проект договора по урегулированию конфликта на Украине, который стороны подписали весной 2022 года.

«Вот он! Он есть! Он так и называется — договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях. Восемнадцать статей», — сказал глава государства.

По его словам, договор, подписанный вскоре после начала СВО, парафировали украинская и российская стороны, поставили подписи. Документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины».

Как рассказал Путин, российское Минобороны после переговоров в Стамбуле 29 марта 2022 года объявило о кардинальном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Однако затем украинские власти от документа отказались и «выкинули его на свалку истории».

Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, от диалога отказался Киев.

51-я статья Устава ООН

Также Путин в ходе переговоров заявил, что именно Киев начал войну в 2014 году. Москва же в соответствии с 51-й статьей Устава ООН имела право признать независимость Донбасса и оказать помощь.

«Эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит, у нас возникло право их признать. Мы это сделали. А затем, подписав с ними договор о дружбе и взаимодействии, мы в полном соответствии с уставом ООН имели право это содействие им оказать», — сказал Путин.

Путин выразил готовность Кремля к конструктивному диалогу с теми странами, которые хотели бы мира в соответствии с принципами справедливости и учетом интересов всех сторон конфликта.

При этом российский президент оценил сбалансированное отношение африканских стран к ситуации на Украине и их стремление разрешить конфликт.

План Африки

Лидер ЮАР Сирил Рамафоса на встрече представил детали нового плана по мирному урегулированию ситуации между Россией и Украиной. Документ состоит из 10 пунктов. В том числе план предполагает начало переговоров для достижения мира, обеспечение суверенности стран и народов в соответствии с Уставом ООН, обеспечение движения зерна и удобрений обеими странами, поддержку жертв конфликта, восстановление страны и более тесную работу с африканскими странами.

Как отметил президент Коморских островов Азали Асумани, возглавляющий Африканский союз, делегация посетила Москву именно для обсуждения мирных переговоров с Украиной. Диалог, по мнению африканской стороны мог бы положить конец «этому сложному испытанию».

Президент Сенегала Маки Саль заявил, что Африка желает достижения мира между Киевом и Москвой. Он выразил уверенность в возможности мира при помощи компромисса и диалога. Саль призвал к обмену военнопленными и поприветствовал освобождение Россией 9 июня украинских военных.

Накануне делегация стран Африки посещала Украину, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским и представила свое видение мирного урегулированию конфликта.