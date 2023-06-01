Взрыв в Белгороде, работа ПВО и попытка прорыва. Что происходит на границе с Украиной

В Белгороде беспилотник взорвался над проезжей частью, обломки упали на дорогу. Пострадали два человека. Также 1 июня над городом сработала система ПВО. Кроме того, продолжаются массированные обстрелы Шебекинского городского округа, только за последние сутки были ранены 12 человек. Минобороны сообщило о ночных попытках прорыва украинских военных в Шебекино. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Пострадали два человека.

«По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших», — написал губернатор в Telegam.

Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга доставили во № 2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался.

В результате взрыва поврежден один автомобиль, на месте работают оперативные службы, взрывотехники и следственная группа.

Беспилотник упал у АЗС «Роснефти» на улице Щорса, уточнил мэр Белгорода Валентин Демидов. В момент взрыва аппарат находился на небольшой высоте над землей.

«Сейчас управы проводят обход близлежащих домов и их обследование на предмет разрушений», — сообщил Демидов.

Издание «Бел.Ру» пишет, что в соседних зданиях выбило стекла. ЧП произошло около 16:00, в районе Харгоры раздался громкий свист, а затем и взрыв. Над местом происшествия поднялся дым.

Работа ПВО над Белгородом и обстрелы Шебекино

Над Белгородом 1 июня сработала система ПВО, сообщил также Гладков. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в Telegram-канале.

По информации местных СМИ, жители города слышали громкие звуки в небе в 18:26.

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Шебекинского городского округа за минувшие сутки были ранены 12 человек.

«В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попали несколько населенных пунктов. Только за минувшие сутки есть 12 пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет», — отметил глава региона.

Повреждены четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад.

Из Шебекино в Белгород уже вывезли более 1600 человек. Их поселили в пунктах временного размещения. По словам мэра города, сейчас заполняется еще один ПВР вместимостью более 1000 человек.

В Белгородском районе зафиксировано пять прилетов, все они пришлись на село Щетиновка. В Грайворонском округе — 57 прилетов.

Попытка прорыва

1 июня в Минобороны России сообщили о попытке прорыва украинских военных в город Шебекино.

По данным ведомства, в ночь на четверг после артиллерийского обстрела пункта пропуска «Шебекино» на границе России и Украины 30 военнослужащие ВСУ на трех боевых бронированных машинах и четырех пикапах попытались прорваться со стороны города Волчанска.

В сообщении российского ведомства указывается, что группе было нанесено огневое поражение, после чего она отошла в направлении Плетеневки.

Также сообщается, что еще одна группа из 20 военных и двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа она «была рассеяна».