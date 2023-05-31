«В целом — не поддерживаем»: как на Западе отреагировали на атаку беспилотников на Москву

Власти США заявили, что «в целом не поддерживают» украинские атаки внутри России, комментируя налет беспилотников на Москву 30 мая. Белый дом пока собирает информацию о случившемся. Официальный представитель генсека ООН сообщил, что организация осуждает любые атаки на гражданских лиц, но добавил, что удары по Москве не идут в сравнение с атаками на украинские города. В Лондоне посчитали, что цели внутри России легитимны для Киева в рамках самообороны. «Газета.Ru» собрала заявления Запада в связи с атакой дронов на российскую столицу.

Организация объединенных наций осудила атаку беспилотников на Москву 30 мая. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Конечно, мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они не произошли. Но также важно, что недавние атаки на Москву и массированные удары, которые мы продолжаем видеть в отношении украинских городов, не идут в сравнение», — заявил представитель ООН.

В США также прокомментировали утренние события в российской столице.

«Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — говорится в сообщении Совета по национальной безопасности при Белом доме.

Администрация американского президента также подчеркнула, что Вашингтон сосредоточен на поставках Украине помощи, «необходимой ей для возвращения своей суверенной территории».

«Мы видели новостные сообщения [об атаке] и собираем информацию о случившемся, чтобы лучше понять, что произошло. В целом, как мы уже говорили об этом ранее, мы не поддерживаем атаки [Украины] внутри России. Мы весьма ясно заявляли об этом», — заявила позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в свою очередь заявил, что Киев имеет полное право применять военную силу за пределами украинской территории в рамках самообороны.

«Украина имеет легитимное право защищаться. Она имеет легитимное право делать это на своей территории, а также проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу на саму Украину», — сказал Клеверли, добавив, что вне Украины вполне могут находиться «законные военные цели».

Атака БПЛА на Москву и Московскую область произошла утром 30 мая. Telegram-каналы и СМИ сообщали о нескольких десятках дронов, сбитых в столичном регионе, официального подтверждения этих данных не было. Согласно сообщению Минобороны РФ, было сбито в общей сложности восемь беспилотников: три с помощью средств радиоэлектронной борьбы, еще пять — системами ПВО.

Взрывы в небе звучали на Рублевке, в Истринском, Одинцовском, Красногорском районах Подмосковья, а также на юге и юго-западе Москвы. Три дрона врезались в жилые многоквартирные дома: на улице Атласова в Новой Москве, на Ленинском проспекте и на улице Профсоюзной. Известно об одной пострадавшей — женщина получила легкое ранение. Часть жителей из пострадавших домов эвакуировали, однако спустя несколько часов им разрешили вернуться домой.

Российские власти квалифицировали произошедшее как теракт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытка удара по Москве была ответом Киева на воскресные атаки по украинским центрам принятия решений.

«Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений. Это удар в это воскресенье. Большего я по этой теме сказать не могу», — сказал он.

Позже эту версию повторил и сам Владимир Путин. Он сообщил, что система ПВО Москвы среагировала на атаку штатно, однако военному руководству «есть еще над чем работать». По словам Путина, власти России понимают, что нужно делать для «уплотнения» воздушной обороны столицы и уже занимаются этим. Президент отметил, что Киев налетом БПЛА пытается спровоцировать Москву на зеркальные ответные действия.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал объявить в стране военное положение, чтобы использовать все доступные ресурсы для противодействия Украине.

«По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные». Нет никаких военных и политиков на Украине — только террористы», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что атака на Москву не имеет ни стратегического, ни тактического смысла, а нацелена привлечь внимание и «выиграть информационные очки после крупных поражений «на земле». Глава Чечни назвал такую тактику излюбленным методом террористов. И заявил, что реагировать на них нужно не просто жестко, а жестоко.