Будет мир: Армения готова признать Карабах азербайджанским при условиях безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван надеется согласовать с Баку условия мирного соглашения. По его словам, Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если будет обеспечена безопасность армянского населения региона. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписание мирного соглашения между республиками «неизбежно». Прокомментировали возможное заключение мира между Арменией и Азербайджаном и Госдуме, и в Кремле.

Армения и Азербайджан проводят переговоры вокруг мирного соглашения проводят, заявил на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Надеемся по возможности быстро достичь согласия вокруг текста и подписать его», — сказал политик.

По мнению Пашиняна, подписание документа о мире с Азербайджаном может состояться в ходе встречи в Кишиневе 1 июня. Но для этого Ереван и Баку должны скорее завершить согласование проекта соглашения.

«Наша задача — по возможности быстро завершить переговоры и подписать документ. Наша команда интенсивно работает», — сказал Пашинян. Он добавил, что Азербайджан получил от Армении предложения по проекту мирного соглашения в четвертый раз.

«Если выяснится, что Азербайджан на этой неделе передаст нам свои реакции на отправленные нами предложения, и если нескольких дней, одной недели хватит для анализа, и мы увидим, что считаем подходы приемлемыми в рамках компромиссов, то почему нет», — сказал Никол Пашинян.

Премьер Армении добавил, что Азербайджан пока не дал своего ответа на армянские предложения.

По словам Пашиняна, Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

«Идут интенсивные переговоры по соглашению об установлении мира и отношений с Азербайджаном, и мы надеемся как можно скорее достичь согласия по тексту и подписать его», — отметил Пашинян.

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией неизбежно, заявил вскоре президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно и стараемся со своей стороны прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели», — заявил Алиев. Президент Азербайджана подчеркнул, что мирное соглашение должно охватывать «международные принципы и нормы».

По словам Никола Пашиняна, делимитация армяно-азербайджанской границы должна быть проведена на основе карт Генштаба ВС СССР 1975 года.

«Карты <…> могут и должны стать основой для проведения работ по делимитации. Это предполагает также договоренность, достигнутая в Праге 6 октября 2022 года о признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга и проведении делимитации в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года», — сказал армянский лидер.

По словам Пашиняна, 86,6 тыс. кв. км. территории Азербайджана (в том числе – Нагорный Карабах) готовы признать армянские власти. Пашинян добавил, что армянская сторона уверена, что и Азербайджан в свою очередь признает территориальную целостность Армении площадью 29,8 тыс. кв. км.

Он также сообщил, что отвод войск будет означать, что в регионе обеспечивается стабильность.

Наконец, Пашинян заявил, что армянское руководство не получало «импульсов или предложений» от западных стран по прекращению присутствия РФ в Армении.

«Наши отношения с Россией мы обсуждаем очень прозрачно, и нет в них каких-либо тёмных пунктов», — добавил он.

Пашинян также раскритиковал действия миссии ОДКБ – по его словам, он на армянской территории не действует, потому что ОДКБ не указывает в своих документах эту территорию.

«Это фундаментальная проблема. Когда они четко обозначат территорию Армении, 90% проблем не будет», — подчеркнул Никол Пашинян.

Ереван уже начал обсуждать вопросы безопасности с западными партнерами. «Раньше мы вообще не обсуждали подобные вопросы с Западом, считая, что в регионе есть архитектура безопасности, которая, минимум, де-юре должна быть надежной», — резюмировал Пашинян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «В целом ОДКБ имеет авторитет среди государств-членов. Демонстрирует свою эффективность. Что касается заявления премьера Армении, мы будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями», — сказал представитель Кремля.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что Пашинян находится в сложной ситуации «с разных точек зрения — в сложной внутриполитической обстановке, в сложной международной ситуации».

«Есть несколько центров силы, которые влияют сейчас на ситуацию в Армении, на армянские власти. Есть позиция, связанная с необходимостью, с одной стороны, для Армении выполнить союзнические обязательства с Российской Федерацией. С другой стороны, есть фактор давления западных государств, которые грозят Армении значительными санкциями в случае, если дружественные отношения с Россией будут поддерживаться. В этой ситуации он пытается и выстроить с армянской стороной новый способ политики, который бы позволил урегулировать ту напряженность, что существует в отношениях между Баку и Ереваном», — рассказал парламентарий.

Новиков выразил мнение, что выход Армении из ОДКБ не соответствует национальным интересам самой Армении. Если нынешние армянские власти будут следовать именно этой установке — необходимости соблюдать интересы своей страны, своего народа — то ни о каком выходе из ОДКБ и речи быть не может, подчеркнул российский депутат.