«Заморозка» звучит правдоподобно». Какие сценарии развития конфликта на Украине рассматривают в США

В США считают разумным приостановить конфликт на Украине. Предполагается, что будут установлены неофициальные границы, за которые не должны заходить противники, и согласовано временное перемирие, как это было сделано на Корейском полуострове в 1953 году. При этом в ЕС, как и на Украине, выступают против такого сценария, а в Москве напоминают про возможность переговоров. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Администрация президента США Джо Байдена готовится к возможной «заморозке» конфликта на Украине, при которой он может затянуться на годы или десятилетия и станет похож на ситуацию на Корейском полуострове. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

Издание отмечает, что подразумевается определение границ (возможно даже условных), которые Украина и Россия обязались бы не пересекать.

Сценарий развития конфликта на Украине по примеру Корейской войны наиболее реалистичен, подчеркивает Politico, так как ни одна из сторон конфликта не намерена признавать поражение.

«Заморозка» в корейском стиле – это, безусловно, то, что обсуждали эксперты и аналитики в правительстве и за его пределами. Это правдоподобно, потому что ни одна из сторон не должна признавать никаких новых границ, и единственное, о чем нужно будет договориться, это прекратить стрельбу вдоль установленной линии», — заявил Politico бывший сотрудник администрации Байдена.

Корейская война до сих пор официально не окончена, хотя еще 70 лет назад настало перемирие и завершились активные боевые действия. Газета обращает внимание, что в отличие от конфликта на Украине, США принимали участие в боевых действиях на полуострове и до сих пор держат тысячи солдат в Южной Корее.

«Горячо» будет еще долго

«Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли он [конфликт на Украине] выглядеть замороженным или оттаявшим», – приводит издание слова источника, который знаком с ходом обсуждений в Белом доме.

Он рассказал, что для администрации долгосрочное планирование становится приоритетнее, хотя в предыдущие месяцы речь шла о «срочном или краткосрочном» плане.

Газета считает, что ориентированность США на продолжительные боевые действия может подорвать уверенность Киева в дальнейшей поддержке Вашингтоном, тем более, что некоторые представители Республиканской партии собираются в будущем ослабить помощь украинской стороне.

Тем не менее американские чиновники отметили, что администрация Байдена считает, что конфликт будет в «горячей» фазе еще долго. Американцы намерены и дальше поддерживать Киев в вопросе поставок вооружения, чтобы ВСУ «вытеснили» российскую армию с как можно больших территорий.

Но контрнаступление, считают источники, в данном случае будет неэффективно – оно «не нанесет смертельного удара по России».

Предполагается, что в среднесрочной перспективе конфликт зайдет в тупик: боевые действия продолжатся, но ни у одной из сторон не будет значительных успехов.

Также рассматривается «война на истощение», когда оба противника пытаются нанести друг по другу сильные удары в надежде, что это приведет к победе.

Другое предположение относительно развития спецоперации касается внутреннего и международного давления на Москву и Киев, которое будет усиливаться, если конфликт продолжится еще долгое время. Американские власти считают, что Украину и Россию будут подталкивать к заключению соглашения, чтобы прекратить боевые действия.

Один из источников издания, высокопоставленный сотрудник администрации американского лидера, считает, что Вашингтон уверен только в том, что Россия «не завоюет» Украину.

ЕС и Украина против «заморозки»

«Заморозка» украинского конфликта совершенно не соответствует интересам какой-либо страны Евросоюза, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet. По его словам, европейские политики опасаются, что конфликт на Украине может быть «заморожен» и периодически его могут «размораживать». О том, что Украина не пойдет на «заморозку» говорил и канцлер Германии Олаф Шольц.

17 мая прошли переговоры главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэйем.

«Кулеба <...> подчеркнул, что Украина не принимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта», — приводит ТАСС цитату заявления украинского ведомства по итогам встречи.

Москва готова к переговорам

18 мая глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что США в обозримой перспективе не готовы к конструктивным поступкам, связанным с урегулированием конфликта на Украине, «которую они сами создавали долгие годы, и создавали в контексте своего стратегического курса».

За день до этого Лавров в очередной раз напомнил о словах президента России Владимира Путина, который заявлял, что Москва «открыта к дипломатии при понимании, что она будет серьезной». Но пока МИД РФ не видит «никаких серьезных предложений со стороны западных коллег».

В тот же день министр иностранных дел России признался, что ему уже «надоело комментировать» согласие российской стороны на проведение переговоров.

«Сам [президент Украины Владимир] Зеленский заявляет: «с кем мне там в Москве разговаривать». Буквально на днях он в очередной раз это подтвердил. Не говоря о том, что в прошлом году принял декрет, запрещающий переговоры с РФ. И когда стенания мы слышим из Вашингтона, Брюсселя, Лондона о том, что Россия совершенно не заинтересована в каких-то мирных инициативах», – сказал Лавров.

Российский дипломат напомнил, что западные страны, как и Украина, не хотят рассматривать другие мирные планы, кроме украинского. Например, не принимается во внимание мирный план Китая. По мнению Лаврова, это происходит, потому что Россия заявляла, что его можно обсуждать.

«Декларируется прямо, что Россия не хочет вести переговоры на условиях Зеленского, а другой основы для переговоров быть не может, что единственный план, который Запад будет продвигать, это план Зеленского из десяти пунктов», — сказал глава МИД РФ.

Киев в рамках плана требует полного вывода российских войск «со всей территории Украины», включая Крым. Но Москва настаивает на том, чтобы Украина признала «новые территориальные реалии», то есть вхождение регионов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.