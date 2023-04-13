«Война на истощение» и полная мобилизация. Разведка США привела сценарии развития конфликта на Украине

Разведка США не ожидает проведения мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году, сообщила The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона. Согласно архивам, даже если Украина вернет «значительную часть» территории и нанесет «неприемлемые потери российским силам», это не приведет к мирным переговорам. Специалисты разведывательного управления ожидают продолжения конфликта в 2024 году.

Разведывательное управление Пентагона считает маловероятным начало мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году, пишет The Washington Post, ссылаясь на попавшие в интернет секретные документы американской разведки.

В Вашингтоне полагают, что даже если Киеву удастся нанести «неприемлемые потери российским силам» и получить «значительные» территории, это все равно не приведет к мирным переговорам.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях», — утверждается в документе, который опубликовали в сети в числе других секретных материалов.

По данным Washington Post, такая оценка была подготовлена с учетом «тщательного анализа численности войск, вооружения и снаряжения обеих сторон».

Неназванный американский чиновник, к которому газета обратилась за комментарием, заявил, что, по мнению властей США, решение о начале переговоров с Россией зависит от президента Украины Владимира Зеленского. Он также утверждает, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и предоставлять ему технику и оружие, чтобы «укрепить его позиции за столом переговоров».

Прогноз на год

Помимо низкой вероятности переговоров, обнародованный документ также прогнозирует, что к концу 2023 года обе стороны достигнут лишь «незначительных» территориальных приобретений в результате военных действий из-за недостатка ресурсов для проведения «эффективных операций». Специалисты разведывательного управления ожидают продолжения конфликта в 2024 году.

Ситуация, в которой ни одна из сторон не достигает «решающего преимущества», называется в документе «наиболее вероятным сценарием».

Для Украины продолжение «войны на истощение» может привести к разочарованию внутри страны и «повышению вероятности смены руководства», говорится в документе. В нем не уточняется, идет ли речь о смене политического или военного руководства, отмечает The Washington Post.

Американская разведка также не исключает проведения «полной мобилизации» на Украине. Также Киев, вероятно, будет «больше полагаться» на удары по территории России, что, как пишет WP, встревожило некоторых американских чиновников. В свою очередь Кремль, вероятно, «ускорит» интеграцию присоединенных территорий, считает разведка США.

Украина недовольна оценкой

Высокопоставленные украинские чиновники возмущены оценкой США, согласно которой Киев получит лишь «скромные территориальные победы» в ходе контрнаступления, отметил обозреватель Politico Александр Уорд. По его словам, в Киеве считают, что Вашингтон «в очередной раз» недооценивает возможности ВСУ.

«Те же люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, теперь сливают вредную и столь же нелепую информацию в преддверии наступления», — сказал источник издания, близкий к высокопоставленным украинским чиновникам.

«Это дает Киеву основания для подозрений» относительно того, насколько серьезно США поддерживают цели Украины, добавил собеседник Politico.

Американские СМИ обнаружили утечку секретных материалов военной разведки США в соцсетях на прошлой неделе. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что из-за публикации документов украинскому командованию уже пришлось заняться корректировкой планов по грядущему контрнаступлению.

Пентагон заявил о проведении расследования, которое позволит оценить масштаб утечки и определить ее причину, а также установить личность человека, из-за которого секретные файлы оказались в открытом доступе. Подлинность опубликованных документов также пока не подтверждена. The Washington Post утверждает, что документы в Discord выкладывал пользователь, которого называли OG. Он заявлял, что работает на «военной базе», какой именно, не уточняется.

Публично ни Россия, ни Украина не исключают возможности переговоров, но их требования совершенно разные. Так, мирный план из 10 пунктов, опубликованный Зеленским в 2022 году, требует полного вывода российских войск «со всей территории Украины», включая Крым. При этом Москва настаивает на том, чтобы Украина признала «новые территориальные реалии», то есть вхождение регионов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

19 марта Владимир Путин заявил, что Россия «открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса», но ультиматумы, которые поступают в адрес России, «говорят лишь об оторванности от таких реалий». Москва ранее неоднократно исключала принятие мирного плана, который не учитывает суверенитет РФ над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.