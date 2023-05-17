«Не исключена ситуация, при которой финское посольство в Москве придется закрыть»

Россия заморозила счета финских дипломатических представительств в стране, заявили в МИД Финляндии. Речь идет о счетах посольства республики в Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге. В ведомстве заявили, что активы заморожены и страна больше не может их использовать. За неделю до этого Финляндия арестовала здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки и несколько дипломатических квартир.

МИД Финляндии заявил, что Россия заморозила банковские счета финских представительств на территории страны. У Финляндии в России, кроме посольства в Москве, есть Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы», — заявило ведомство.

Оно обратилось к российским властям для выяснения причин блокировки счетов.

В посольстве Финляндии заявили, что «ситуация серьезная, обстоятельства выясняются». Там напомнили, что в соответствии со статьей 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях, Россия обязана предоставить дипломатам все возможности для выполнения функций представительства. В дипмиссии указали, что европейские санкции, введенные в отношении России, «не направлены против российских посольств и консульских учреждений».

Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал заморозку счетов финских представительств в России чрезмерной мерой, поскольку замороженные средства посольств в РФ значительно превышают сумму заблокированных счетов, связанных с посольством России в Хельсинки.

«Замораживание банковских счетов финских дипломатических представительств в России выходит далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки», — заявил глава государства агентству STT.

Он также отметил, что в условиях блокировки предстоит продумать, как стране обеспечить работу своих диппредставительств.

Угроза закрытия посольств

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключил вероятности закрытия дипломатических представительств в связи с блокировкой счетов.

«Не исключена ситуация, при которой консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве пришлось бы закрывать», — сказал он.

Министр уточнил, что прямо сейчас закрывать консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве не планируется. «На данный момент мы можем продолжать работу в России, но обработка денежных потоков будет трудоемкой», – отметил он.

Глава МИД заявил, что действия российского Центробанка «выглядят как провокация, но не продуманная до конца», при этом, по его словам, инцидент не повлиял на дипломатические отношения Москвы и Хельсинки.

Хаависто рассказал, что Финляндия узнала о заморозке счетов еще 27 апреля, однако общественности об этом не объявляли, поскольку не видели в происходящем «особой драмы». В начале мая финские дипломаты направили России ноту с просьбой разъяснить ситуацию.

«Это нельзя рассматривать как реакцию России на санкции. Россия жаловалась на проблемы с платежами в некоторых своих представительствах, но, по данным МИДа, банковские операции проходят успешно», — заявил Хаависто.

Он также не комментировал возможную связь действий России с заморозкой счетов Российского центра науки и культуры в Хельсинки.

Блокировка счетов Российского центра науки и культуры

В марте финское издание Talouselm сообщило, что управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало счета Российского центра науки и культуры в банке Nordea.

В апреле власти страны арестовали здание центра и землю, на которой оно находится. Также под арест попали семь квартир, в которых жили дипломаты. Арест произвели в соответствии с санкциями Евросоюза.

В связи с этим Москва направила в МИД Финляндии ноту с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности. 19 апреля Финляндия отменила арест из-за отсутствия оснований для этого.

1 мая 2023 года в российском посольстве в Хельсинки говорили, что база двустороннего сотрудничества разрушена по вине финской стороны.

«К моменту присоединения Хельсинки к альянсу [НАТО] база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны», — утверждали в дипмиссии.

Экономическое и торговое сотрудничество было нарушено еще раньше, говорили российские дипломаты.