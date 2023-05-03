«Собственно, началось». Пригожин предупредил о резкой активизации украинских войск

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины, анонсируемое Киевом уже несколько месяцев, наконец, началось. Оно перейдет в активную фазу «в ближайшее время, может быть дни». Заместитель главы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что никакой объявленной даты начала контратаки уже не будет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наблюдает активизацию со стороны вооруженных сил Украины, что свидетельствует о начале анонсированного ранее контрнаступления.

«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта», — ответил Пригожин на вопрос от издания «Накануне.ру» о ситуации на фронте.

Основатель ЧВК при этом признал, что «внутри наш фронт мы контролируем», но по периметру, к «сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом». Пригожин также отказался отвечать на вопрос о том, насколько у российских сил надежны фланги, отметив что «пока промолчит об этом».

Глава «вагнеровцев» прокомментировал недавние атаки беспилотников за пределами «исторических границ Украины — Российской Федерации», отметив, что украинские силы активизировались и внутри РФ.

«Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни», — резюмировал он.

Заместитель главы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский тоже констатировал, что действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало контрнаступления, так как под это определение подпадают все боевые действия, которые в текущий момент ведутся на южном направлении.

Никакой объявленной даты начала контрнаступления уже не будет, подчеркнул замглавы Херсонского облсовета.

На финишной прямой

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналисту Fox News заявил, что Вашингтону известно о планах Киева начать наступление в ближайшие недели.

«Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели», — цитирует Блинкена сайт Госдепартамента.

Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь объявил, что страна «почти готова» к контрнаступлению.

«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», — сказал он в эфире «24 канала».

В Киеве, по словам Резникова, осознают, что поддержка со стороны ее союзников будет зависеть от успехов контрнаступления. Партнеры Украины «хотят инвестировать» в ее успех, и им очень важно, чтобы переданное Киеву вооружение показало результат, подчеркнул он.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов полагает, что украинские военнослужащие в первую очередь попытаются провести контратаки в Запорожской области. Российские силы вовсю готовятся отразить нападение.

«Боевики Зеленского фактически готовятся к наступлению в Запорожской области. Необходимое количество военных и техники уже переброшено», — сообщил Рогов.

В регионе выстроено несколько линий глубокой эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии со стороны украинских войск.

К настоящему моменту более 70% территории Запорожской области контролируется ВС РФ. Под контролем украинских военных остается областной центр – город Запорожье. Запорожская область вошла в состав РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.