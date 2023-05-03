Военная операция РФ на Украине. День 434-й

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Известия»:

◾️ Англосаксы не отказались от планов построения однополярного мира, хотят уничтожить или ослабить Россию, однако не учитывают ее мощь;

◾️ США буквально скатились в Средневековье, а миф об «американской мечте» разбился о реальность;

◾️ Ситуация в США становится турбулентной и неуправляемой;

◾️ США намерены использовать Украину только как территорию с ресурсами и не стремятся сохранять ее как государство;

◾️ Европейская политика находится в глубочайшем моральном и интеллектуальном упадке;

◾️ США, используя для своих нужд механизмы НАТО, по сути, оккупировали Европу, европейские чиновники покорно выполняют военные задачи альянса;

◾️ США не видели боев на своем континенте почти 160 лет, поэтому американские элиты с легкостью говорят о необходимости вооружаться и готовятся к возобновлению атомных испытаний;

◾️ Многие из жителей США и Европы хорошо относятся к России и при желании могли бы стать ее гражданами;

◾️ Россия продолжает оберегать традиционные ценности, растоптанные в США, так что число желающих переехать сюда американцев только растет;

◾️ США безо всякого стеснения позволяют себе говорить об использовании водных ресурсов России всеми государствами планеты.