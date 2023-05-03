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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 434-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — день 434-й

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press
В Темрюкском районе Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Кондратьев. Киев скрывает от союзников детали контрнаступления из-за утечки Вашингтона, утверждает газета Politico. ЕС намерен сделать производство оружия одним из приоритетов своей экономики, сообщили ТАСС источники. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:38

8:33

Евросоюз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через территорию России в рамках 11-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, это предложение рассматривается с целью борьбы с обходом уже введенных ограничений в отношении Москвы. Также изучаются меры против судов, отключающих транспондеры.

8:25

Правительство Великобритании отказалось от передачи Украине своих вертолетов Apache, однако ищет поставщиков ракет дальностью 100-300 км и бронетехники, сообщается в письменных ответах представительства МО Королевства. Оплачивать доставку боеприпасов Лондон будет через Международный фонд помощи Украине.

8:20

Украина скрывает от своих союзников детали контрнаступления из-за утечки в США, пишет газета Politico.

По словам ее источников, Украина назвала предполагаемую утечку в соцсети секретных документов Минобороны и разведки США одной из причин, по которой Киев не делится информацией о контрнаступлении, включая его сроки, расположение и численность войск, которые они планируют перебросить для проведения операции.

В распространенных в начале апреля в Сети документах приводились такие сведения о ходе конфликта на Украине, как позиции украинских военнослужащих, запасы вооружений и оценки потерь.

8:13

Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики Евросоюза, который предполагает сделать производство боеприпасов и вооружений одним из приоритетных направлений развития экономики наряду с зеленой энергетикой. Об этом ТАСС сообщили несколько дипломатических источников в Брюсселе.

В рамках этого же пакета документов ЕК представит 3 мая инициативу по развертыванию производства артиллерийских боеприпасов, в которые институты ЕС и страны сообщества инвестируют €1,5 млрд.

8:10

Ночью в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров. Причины происшествия устанавливаются.

8:06

Владимир Зеленский устроил Украине «голодомор 21 века», считает представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на слова Зеленского, который заявил, что Киев является «гарантом продовольственной безопасности» в мире.

«Зато честно. Хотя, возможно, и бессознательно. Смотрите: граждан Украины при Зеленском все меньше, почву и зерно вывозят с Украины все активнее — количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам президента [Украины] достанется больше продовольствия. Голодомор 21 века устроил Зеленский вверенной ему стране», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

8:03

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Известия»:

◾️ Англосаксы не отказались от планов построения однополярного мира, хотят уничтожить или ослабить Россию, однако не учитывают ее мощь;

◾️ США буквально скатились в Средневековье, а миф об «американской мечте» разбился о реальность;

◾️ Ситуация в США становится турбулентной и неуправляемой;

◾️ США намерены использовать Украину только как территорию с ресурсами и не стремятся сохранять ее как государство;

◾️ Европейская политика находится в глубочайшем моральном и интеллектуальном упадке;

◾️ США, используя для своих нужд механизмы НАТО, по сути, оккупировали Европу, европейские чиновники покорно выполняют военные задачи альянса;

◾️ США не видели боев на своем континенте почти 160 лет, поэтому американские элиты с легкостью говорят о необходимости вооружаться и готовятся к возобновлению атомных испытаний;

◾️ Многие из жителей США и Европы хорошо относятся к России и при желании могли бы стать ее гражданами;

◾️ Россия продолжает оберегать традиционные ценности, растоптанные в США, так что число желающих переехать сюда американцев только растет;

◾️ США безо всякого стеснения позволяют себе говорить об использовании водных ресурсов России всеми государствами планеты.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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