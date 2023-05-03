Военная операция РФ на Украине. День 434-й

Евросоюз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через территорию России в рамках 11-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, это предложение рассматривается с целью борьбы с обходом уже введенных ограничений в отношении Москвы. Также изучаются меры против судов, отключающих транспондеры.
Правительство Великобритании отказалось от передачи Украине своих вертолетов Apache, однако ищет поставщиков ракет дальностью 100-300 км и бронетехники, сообщается в письменных ответах представительства МО Королевства. Оплачивать доставку боеприпасов Лондон будет через Международный фонд помощи Украине.
Украина скрывает от своих союзников детали контрнаступления из-за утечки в США, пишет газета Politico.
По словам ее источников, Украина назвала предполагаемую утечку в соцсети секретных документов Минобороны и разведки США одной из причин, по которой Киев не делится информацией о контрнаступлении, включая его сроки, расположение и численность войск, которые они планируют перебросить для проведения операции.
В распространенных в начале апреля в Сети документах приводились такие сведения о ходе конфликта на Украине, как позиции украинских военнослужащих, запасы вооружений и оценки потерь.
Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики Евросоюза, который предполагает сделать производство боеприпасов и вооружений одним из приоритетных направлений развития экономики наряду с зеленой энергетикой. Об этом ТАСС сообщили несколько дипломатических источников в Брюсселе.
В рамках этого же пакета документов ЕК представит 3 мая инициативу по развертыванию производства артиллерийских боеприпасов, в которые институты ЕС и страны сообщества инвестируют €1,5 млрд.
Ночью в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров. Причины происшествия устанавливаются.
Владимир Зеленский устроил Украине «голодомор 21 века», считает представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на слова Зеленского, который заявил, что Киев является «гарантом продовольственной безопасности» в мире.
«Зато честно. Хотя, возможно, и бессознательно. Смотрите: граждан Украины при Зеленском все меньше, почву и зерно вывозят с Украины все активнее — количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам президента [Украины] достанется больше продовольствия. Голодомор 21 века устроил Зеленский вверенной ему стране», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Известия»:
◾️ Англосаксы не отказались от планов построения однополярного мира, хотят уничтожить или ослабить Россию, однако не учитывают ее мощь;
◾️ США буквально скатились в Средневековье, а миф об «американской мечте» разбился о реальность;
◾️ Ситуация в США становится турбулентной и неуправляемой;
◾️ США намерены использовать Украину только как территорию с ресурсами и не стремятся сохранять ее как государство;
◾️ Европейская политика находится в глубочайшем моральном и интеллектуальном упадке;
◾️ США, используя для своих нужд механизмы НАТО, по сути, оккупировали Европу, европейские чиновники покорно выполняют военные задачи альянса;
◾️ США не видели боев на своем континенте почти 160 лет, поэтому американские элиты с легкостью говорят о необходимости вооружаться и готовятся к возобновлению атомных испытаний;
◾️ Многие из жителей США и Европы хорошо относятся к России и при желании могли бы стать ее гражданами;
◾️ Россия продолжает оберегать традиционные ценности, растоптанные в США, так что число желающих переехать сюда американцев только растет;
◾️ США безо всякого стеснения позволяют себе говорить об использовании водных ресурсов России всеми государствами планеты.