«Покушение на президента»: в Кремле сообщили об атаке беспилотников ВСУ

В ночь на среду два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина — об этом сообщили в его пресс-службе днем 3 мая. Президента России в это время не было в здании, он не пострадал, аппараты были сбиты, говорится в сообщении Кремля. График президента также не изменился, он продолжит работу в прежнем режиме. Парад 9 мая также отменен не будет. Москва охарактеризовала инцидент как спланированную террористическую акцию. В Киеве уже прокомментировали сообщения из Москвы и отвергли причастность ВСУ.

В Кремле заявили, что «два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль». Они пытались нанести удар по кремлевской резиденции президента России — Владимира Путина в это время в здании не было, он не пострадал.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В результате падения беспилотников и разлета осколков, указано в тексте пресс-службы, «пострадавших и материального ущерба нет».

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», – отметили в Кремле.

Подчеркивается, что график работы Путина не изменился, он продолжает работать в обычном режиме.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», – сообщили в пресс-службе президента.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что Владимира Путина в это время в резиденции не было. По его словам, политик сегодня работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Что касается 9 Мая и Парада Победы, Песков на брифинге заявил, что российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности в этот день.

«Мы, разумеется, отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом <...> терактов, планирует и дальше свою линию проводить», – так Песков ответил на вопрос, ожидают ли в Кремле диверсий в День Победы.

При этом парад, как и планировалось ранее, состоится на Красной площади. Президент страны примет в нем участие, подчеркнул Песков. Он добавил, что специальная военная операция «направлена на то, чтобы в корне исключить угрозу» для России. В начале апреля пресс-секретарь Путина отметил, что во время Парада Победы будут приниматься усиленные меры безопасности.

Незадолго до сообщений об атаке на Кремль мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем Telegram-канале пост о введении с 3 мая запрета «на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти».

«Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», – пояснил мэр.

Собянин предупредил, что «несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность».

В Кремле не стали поддерживать или выступать «против» рекомендаций относительно запуска беспилотников в Москве, так как этот вопрос находится в зоне ответственности спецслужб.

«Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы. Именно они занимаются обеспечением безопасности, охраной правопорядка», – сказал Песков.

В Киеве отрицают свою причастность к инциденту. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у властей страны «нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль».

«Как неоднократно заявлял президент [Украины Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — сказал Никифоров.