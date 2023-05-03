«Покушение на президента»: в Кремле сообщили об атаке беспилотников ВСУ

В Кремле заявили, что «два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль». Они пытались нанести удар по кремлевской резиденции президента России — Владимира Путина в это время в здании не было, он не пострадал.
«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В результате падения беспилотников и разлета осколков, указано в тексте пресс-службы, «пострадавших и материального ущерба нет».
«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», – отметили в Кремле.
Подчеркивается, что график работы Путина не изменился, он продолжает работать в обычном режиме.
«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», – сообщили в пресс-службе президента.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что Владимира Путина в это время в резиденции не было. По его словам, политик сегодня работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Что касается 9 Мая и Парада Победы, Песков на брифинге заявил, что российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности в этот день.
«Мы, разумеется, отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом <...> терактов, планирует и дальше свою линию проводить», – так Песков ответил на вопрос, ожидают ли в Кремле диверсий в День Победы.
При этом парад, как и планировалось ранее, состоится на Красной площади. Президент страны примет в нем участие, подчеркнул Песков. Он добавил, что специальная военная операция «направлена на то, чтобы в корне исключить угрозу» для России. В начале апреля пресс-секретарь Путина отметил, что во время Парада Победы будут приниматься усиленные меры безопасности.
Незадолго до сообщений об атаке на Кремль мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем Telegram-канале пост о введении с 3 мая запрета «на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти».
«Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», – пояснил мэр.
Собянин предупредил, что «несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность».
В Кремле не стали поддерживать или выступать «против» рекомендаций относительно запуска беспилотников в Москве, так как этот вопрос находится в зоне ответственности спецслужб.
«Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы. Именно они занимаются обеспечением безопасности, охраной правопорядка», – сказал Песков.
В Киеве отрицают свою причастность к инциденту. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у властей страны «нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль».
«Как неоднократно заявлял президент [Украины Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — сказал Никифоров.