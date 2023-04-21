«Танки не успеют». Пентагон считает, что у ВСУ не хватит оружия для наступления

В секретных документах Пентагона, оказавшихся в общем доступе после утечки, говорилось о том, что Вооруженные силы Украины не смогут организовать контрнаступление с учетом имеющегося количества западных танков и другого вооружения, пишет газета The New York Times.
Так, в Министерстве обороны США полагают, что для успешного продвижения украинским военнослужащим нужны еще более 250 танков. В то же время обещанные Вашингтоном танки Abrams явно не попадут на поле боя к концу апреля (именно на этот период времени, согласно различным источникам, намечено контрнаступление).
«Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления», — говорится в материале издания.
В конце февраля Киеву пообещали передать всего 60 танков западного производства. Еще 140 машин, которые должные получить ВСУ, — отремонтированные танки времен СССР.
Министр обороны США Ллойд Остин 21 апреля пообещал, что Abrams будут доставлены в Германию в следующие несколько недель. Там украинские военнослужащие смогут пройти необходимое обучение.
«Мы также ускорили сроки поставки танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину еще большим количеством бронетехники», — объявил он после заседания контактной группы по Украине.
«Я уверен, что это оборудование и сопровождающая подготовка обеспечат украинским силам возможность добиться успеха на поле боя», — добавил Остин.
NYT уточняет, что по состоянию на 1 марта в распоряжении украинской армии было менее 10 тыс. американских 155-миллиметровых снарядов, которые должны были «закончиться за несколько дней». Еще 30 тыс. боеприпасов прибыли на Украину в течение следующих 12 дней.
Перенос даты
Издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову утверждает, что Киев отказался от идеи начать контрнаступление в апреле и перенес его на неопределенный срок. Причина — дефицит оружия.
«Устинова заявила, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но недостаток оружия отодвинул дату начала на неопределенный срок», — говорится в публикации.
Ранее Newsweek со ссылкой на «слитые» документы американской разведки писал, что контрнаступление запланировано на 30 апреля. США продолжают готовить ВСУ к наступлению в районе Артемовска (Бахмута).
Погода
Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко полагает, что Киев не сможет наступать в ближайшие две недели из-за неблагоприятных погодных условий: сейчас невозможны ни полноценная аэроразведка, ни использование тяжелой бронетехники.
«Побывав на Донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель», — цитирует Марочко «РИА Новости».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тоже считает, что ВСУ откладывают наступление из-за погодных условий, но «факт, что наступать будут».
«Наступление не начинается по вполне понятным причинам: это чудовищная слякоть. На территории сегодня даже пикапы не проезжают нормально по полям, не говоря уже про «Уралы», тяжелую технику, вплоть до танков. Просохнуть почве еще надо дней десять», — цитирует пресс-служба Пригожина его слова.
Основатель ЧВК призвал бойцов быть «готовыми десятикратно, чтобы не повторилось так, как было в 1941-м году». «Когда они будут наступать? Они, наверное, сами примут решение, меня об этом в известность не ставят», — отметил он.