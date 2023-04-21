«Танки не успеют». Пентагон считает, что у ВСУ не хватит оружия для наступления

США опасаются, что Украине не хватит имеющегося количества вооружения для весеннего контрнаступления, пишет NYT со ссылкой на «слитые» документы Пентагона. По оценке американского оборонного ведомства, ВСУ необходимо еще более 250 танков. Депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что из-за нехватки вооружения наступление перенесено с апреля на неопределенный срок.

В секретных документах Пентагона, оказавшихся в общем доступе после утечки, говорилось о том, что Вооруженные силы Украины не смогут организовать контрнаступление с учетом имеющегося количества западных танков и другого вооружения, пишет газета The New York Times.

Так, в Министерстве обороны США полагают, что для успешного продвижения украинским военнослужащим нужны еще более 250 танков. В то же время обещанные Вашингтоном танки Abrams явно не попадут на поле боя к концу апреля (именно на этот период времени, согласно различным источникам, намечено контрнаступление).

«Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления», — говорится в материале издания.

В конце февраля Киеву пообещали передать всего 60 танков западного производства. Еще 140 машин, которые должные получить ВСУ, — отремонтированные танки времен СССР.

Министр обороны США Ллойд Остин 21 апреля пообещал, что Abrams будут доставлены в Германию в следующие несколько недель. Там украинские военнослужащие смогут пройти необходимое обучение.

«Мы также ускорили сроки поставки танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину еще большим количеством бронетехники», — объявил он после заседания контактной группы по Украине.

«Я уверен, что это оборудование и сопровождающая подготовка обеспечат украинским силам возможность добиться успеха на поле боя», — добавил Остин.

NYT уточняет, что по состоянию на 1 марта в распоряжении украинской армии было менее 10 тыс. американских 155-миллиметровых снарядов, которые должны были «закончиться за несколько дней». Еще 30 тыс. боеприпасов прибыли на Украину в течение следующих 12 дней.

Перенос даты

Издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову утверждает, что Киев отказался от идеи начать контрнаступление в апреле и перенес его на неопределенный срок. Причина — дефицит оружия.

«Устинова заявила, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но недостаток оружия отодвинул дату начала на неопределенный срок», — говорится в публикации.

Ранее Newsweek со ссылкой на «слитые» документы американской разведки писал, что контрнаступление запланировано на 30 апреля. США продолжают готовить ВСУ к наступлению в районе Артемовска (Бахмута).

Погода

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко полагает, что Киев не сможет наступать в ближайшие две недели из-за неблагоприятных погодных условий: сейчас невозможны ни полноценная аэроразведка, ни использование тяжелой бронетехники.

«Побывав на Донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель», — цитирует Марочко «РИА Новости».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тоже считает, что ВСУ откладывают наступление из-за погодных условий, но «факт, что наступать будут».

«Наступление не начинается по вполне понятным причинам: это чудовищная слякоть. На территории сегодня даже пикапы не проезжают нормально по полям, не говоря уже про «Уралы», тяжелую технику, вплоть до танков. Просохнуть почве еще надо дней десять», — цитирует пресс-служба Пригожина его слова.

Основатель ЧВК призвал бойцов быть «готовыми десятикратно, чтобы не повторилось так, как было в 1941-м году». «Когда они будут наступать? Они, наверное, сами примут решение, меня об этом в известность не ставят», — отметил он.