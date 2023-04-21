«Об oбразовании котла говорить рано»: что происходит в Артемовске

Утром 21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Артемовск находится в кольце российских сил. Спустя время Денис Пушилин дезавуировал заявление своего подчиненного. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уточнил, что о формировании котла для ВСУ говорить еще рано, однако тот факт, что «вагнеровцы» продвинулись вперед, признали даже в Киеве. Подробнее о ситуации в городе — в материале «Газеты.Ru».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин констатировал, что еще рано говорить об образовании котла для Вооруженных сил Украины в Артемовске (украинское название — Бахмут), бои продолжаются. Ранее о формировании котла заявили представители властей ДНР.

«Об oбразовании котла для ВСУ в Артемовске говорить ранo, как и ранее они находятся в так называемом oперативном окружении, когда дороги простреливаютcя», — цитирует пресс-служба Пригожина его слова в Telegram.

«Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бoи», — сказал основатель ЧВК.

Как сообщили в российском Минобороны, российские штурмовые отряды в течение последних суток продолжали активные действия в западной части города.

«Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом», — заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия российской группировки «Юг» поразила украинские подразделения возле населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино, было совершено восемь самолетовылетов.

По данным военного корреспондента kp.ru Александра Коца, штурмовые подразделения ЧВК преодолели очередной психологический оборонительный рубеж ВСУ, который шел через Артемовск, и взяли под контроль ж/д вокзал и соседние многоэтажки.

«У противника остается еще один логистический ручеек через населенный пункт Красное. А также полевые дороги, по которым, впрочем, сейчас может передвигаться только гусеничная техника. В ДНР снова зарядили дожди и колесные машины вязнут в глине», — уточнил он.

«В погоне за хайпом»

Утром 21 апреля советник Пушилина Ян Гагин заявил, что «бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артемовск - Часов Яр2 — участку, через который шло снабжение группировки ВСУ. «Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», — подчеркнул он.

Но уже днем сам Пушилин признал, что говорить об образовании котла в Артемовске «пока преждевременно», а ситуацию на поле боя охарактеризовал как «тяжелую и напряженную».

«Ребята продвигаются, ребята воюют, но на данный момент говорить как о свершившемся факте по поводу котла пока преждевременно», — сказал он в опубликованном в соцсетях видеообращении.

Пушилин также пообещал «провести работу» со своими советниками после «опрометчивых заявлений».

«Недопустимо в погоне за хайпом делать заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой», — подчеркнул врио главы региона.

«Не первый раз уже наблюдаю, как разгорается информационная шумиха по поводу таких неаккуратных, невыверенных заявлений моих советников. Тем более тех, которые не отвечают за эти направления», — добавил он.

Что говорят в Киеве

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала, что российские силы действительно продвинулись вперед.

«Самым горячим местом остается Бахмут... Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует... На отдельных участках кое-где продвигается», — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, обстановка в городе «напряженная, но контролируемая» для украинских сил. ВСУ проводят «как оборонительные, так и наступательные действия».

Артемовск — восьмой по численности город в ДНР с населением 71 тыс. человек (до начала активной фазы конфликта). Бои за него идут с лета прошлого года. С осени бойцы «Вагнер» контролируют близлежащие населенные пункты. 3 апреля над администрацией города был поднят российский флаг.