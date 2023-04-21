«Пока нападению не подвергаются города». В Германии назвали допустимыми операции ВСУ в России

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал «абсолютно нормальным», если украинская армия будет проводить боевые операции на территории России. По мнению министра, это допустимо, чтобы отрезать пути снабжения войск РФ, однако в результате таких действий не должны пострадать мирные жители. Писториус также подчеркнул, что в поставках оружия существуют «красные линии», а если Украина будет просить запрещенные боеприпасы, ей следует отказать.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что украинская армия может проводить боевые операции на территории России, если из-за этого не пострадают мирные жители.

Так глава оборонного ведомства прокомментировал высказанную им ранее позицию о недопустимости боевых действий на территории РФ в эфире телеканала ZDF.

«Здесь нужно проводить различие. Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения», — считает министр.

При этом, по его словам, это допустимо «до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы».

В связи с этим Писториус также подчеркнул, что в поставках оружия существуют «красные линии», а при оказании военной помощи Украине ее партнеры должны учитывать, «как ведется война».

«Если Украина требует определенные типы бомб, которые запрещены во всем мире, то нужно сказать «нет», — указал министр обороны.

Ранее Украина просила США поставить ей кассетные боеприпасы МК-20. Такие боеприпасы, запрещенные более чем в 120 государствах в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам, до сих по не запрещены к использованию в США, России, Китае, Украине и многих других странах.

Писториус затронул и тему вступления Украины в НАТО. Он призвал принимать решения по этому вопросу «с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот».

Министр убежден, что время решать, примут ли Украину в ЕС или НАТО, еще не наступило. По его словам, присоединение к альянсу может произойти только после окончания конфликта с Россией. Писториус указал, что такие соглашения нельзя заключать «просто из солидарности».

Позиция других союзников Киева

Ранее об ударах по территории России высказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, Украина имеет право на такие действия, и они не нарушают никаких соглашений с поддерживающими Киев странами.

Моравецкий также выразил сомнения в том, что подобные атаки могут привести к прямой конфронтации между НАТО и Москвой, поскольку «Россия очень быстро проиграет такую войну, и Кремль это знает».

Польский премьер считает, что военные действия на Украине могут продлиться еще несколько лет и, несмотря на ожесточенные бои, нельзя недооценивать силу российской армии. «Вот почему мы должны готовиться к более длительной войне», — резюмировал политик.

Ранее западные партнеры Украины избегали риторики, поощряющей ВСУ к нанесению ударов по территории России. В частности, в конце 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон не поощряет Киев наносить удары по российской территории. Однако, по данным The Times, позиция американских властей изменилась, и США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не атаковали территорию России.

В начале апреля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США позволяют Киеву наносить удары по ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, но не помогают Украине в проведении военных действий «за пределами своей территории».

«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», — заверил Кирби.

В апреле Пентагон также выражал обеспокоенность возможным применением ВСУ вооружений США для ударов по объектам внутри России. Похожей позиции придерживается Франция. В январе президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Украина не должна наносить удары по российской территории из поставляемого ей западного оружия.

Тем не менее, приграничные территории России — Белгородская и Брянская, Курская и Воронежская области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. 20 апреля белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что с начала российской военной операции регион более 2 тыс. раз попадал под обстрелы. С февраля 2022 года в области от обстрелов погибли 30 человек, более 120 человек получили ранения.